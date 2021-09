Mametovské mať alebo byť

Štúdio Činohry SND premiéruje nový titul

10. sep 2021 o 8:31 Miriam Kičiňová

„Keď spoločnosť dospela, keď už dosiahla svoje nevyspytateľné ciele, nie je žiadne ,prekvapenieʻ, že produkuje vojnu, odpad, znečistenie, pochybnosti, strach – to všetko je už, pochopiteľne, predzvesť nastávajúceho úpadku. (Podobný proces vidíme, ak sa pozrieme na malé spoločenstvo – na divadelnú skupinu či firmu. Dosiahne úspech, jej členovia sa stávajú čoraz ctižiadostivejšími, prichádzajú zvady, predtým blízke vzťahy sa rozpadajú, už nikto nemá spoločné názory, do popredia prichádzajú finančné záujmy.)“



Týmito slovami sa v prednáške Úpadok: niekoľko myšlienok pre hercov prihovoril americký herec, dramatik, scenárista, divadelný a filmový režisér David Mamet študentom na Harvardovej univerzity v roku 1986. Veľmi jasne reagoval na pulzujúce napätie toho, čo by sme mohli nazvať konzumná demokracia, kde sa mať dostáva nad byť.

Čo je Glengarry?

Jeho prednáška vznikla iba dva roky po tom, čo napísal hru Glengarry Glen Ross. Práve v nej sa mať stáva nutnosťou a na byť už neostáva vlastne žiaden čas. Zarobiť, neprerobiť, oklamať, v zásade najmä prežiť. Tieto témy sa odhaľujú, kulminujú a v priamom prenose môžeme sledovať cyklus progresu i úpadku na pätici realitných maklérov.

Glengarry Glen Ross je názov realitnej kancelárie i pozemkov, ktoré makléri ponúkajú vytypovaným klientom. Nie sú to vždy tie najčistejšie obchody, ale sú to tie najzaujímavejšie spôsoby. Každý z obchodníkov je iný, každý má svoj prístup ku klientovi, každý má svoje know-how. Vidíme jazykovú ekvilibristiku, vtipnú improvizáciu i detektívku v jednom.

Mamet však zachádza ďalej ako len za hranicu jednoduchého predaja realít. Pozerá sa na hrdinov aj vo fáze ich vyčerpania z obchodu, zo života... Ako motivovať vyhoreného človeka, zamestnanca, ktorému sa už nedarí? Ako ešte uzavrieť dobrý obchod? A čo sa skrýva na konci príbehu za pozlátkou? Existenčná kríza? Úzkosť? Existuje ešte úspech?

V realitnom svete prosperujúcej Ameriky osemdesiatych rokov a realitnom svete súčasného Slovenska môžeme nájsť paralely. Niekde na začiatku je dravosť a na konci zas kolaps. Nielen krach realitnej bubliny, aký sme už zažili, ale aj hodnotový kolaps – najmä existenčný. Aj to je za názvom Glengarry. (Samozrejme, milovníci whisky si môžu pokojne dosadiť aj inú asociáciu.)

Mametov americký sen

Tradičná predstava amerického sna by pokojne mohla byť v duchu „mám“ dom, byt, auto, luxusné hodinky, zdravotné poistenie, stabilné dobre platené zamestnanie – „americký sen“. Život ako z katalógu. Predstava Ameriky ako krajiny či miesta, kde sa dá všetko dosiahnuť (vlastnou – poctivou prácou) a kde je všetko možné začína kdesi v 19. storočí s vlnami európskych prisťahovalcov.

Vysnívaná krajina, kde naplnenie šťastného osudu závisí od slobody, možností, rovnosti v šanci dosiahnuť svoj vlastný cieľ. Dvere sú pre každého otvorené rovnako široko. Táto predstava sa následne rozvíjala v literatúre a o čosi neskôr sa umenie začalo zaoberať aj skúsenosťou s odvrátenou stranou sveta, kde sa naplnenie sna ani náhodou nerealizuje automaticky a má i svoje konzekvencie.