Novinky na Netflixe, HBO a Prime: Popoluška ako moderný muzikál a Billy Porter ako víla

Pozrite si prehľad noviniek.

30. aug 2021 o 8:45 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (1. 9. 2021)

Turning Point: 911 and the War on Terror

Netflix uvedie dokumentárny seriál Turning Point: 911 and the War on Terror, ktorý dokumentuje teroristický útok na dvojičky v New Yorku od zrodu Al-Káidy v 80. rokoch až po proti útok USA.

https://www.youtube.com/embed/NqgNFGkOjBE

Scenes from a Marriage

HBO uvedie romantickú drámu Scenes from a Marriage, ktorá sleduje lásku aj nepokoje mladého manželského páru a ukazuje ich správanie počas rôznych fáz ich vzťahu, manželstvo, nevera, rozvod a randenie od znova. Hrajú Oscar Isaac and Jessica Chastain, natočené podľa švédskej knižnej klasiky Ingmara Bergmana z roku 1973.

https://www.youtube.com/embed/mRuVWHnQlV8

ŠTVRTOK (2. 9. 2021)

Afterlife of the Party

Netflix uvedie romantickú komédiu Afterlife of the Party o dievčati, ktoré zomrie na párty, a aby sa dostala do neba, musí urovnať zoznam chýb na Zemi.

https://www.youtube.com/embed/kFIbSnJ9tQM

PIATOK (3. 9. 2021)

Worth

Netflix uvedie sociálnu drámu Worth, v ktorej má úspešný právnik pridelený projekt 911 Fond, bojuje proti byrokracii a politike spojenej so správou vládnych fondov a zisťuje, akú peňažnú hodnotu má život. Natočené podľa skutočných udalostí. Hrajú Michael Keaton,Stanley Tucci a Amy Ryan.

https://www.youtube.com/embed/OOAemeB9CAw

Cinderella

Amazon Prime Video uvedie romantický film Cinderella, remake známej rozprávky Popoluška. Hrajú Camila Cabello a Billy Porter.