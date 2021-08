Peter Fröberg Idling: Moc kazí človeka

Pol Potov úsmev a genocída v Kambodži.

30. aug 2021 o 9:35 Alexandra Jurišová

Švédsky spisovateľ a novinár Peter Fröberg Idling napísal knihu Pol Potov úsmev o Kambodži v sedemdesiatych rokoch. Nielen o genocíde, ktorá v nej prebiehala, ale aj o švédskej delegácii, ktorá si ju „nevšimla“. O režime Červených Khmérov a o tom, ako sa z obyčajného chlapca menom Saloth Sar stal Pol Pot, jeden z najhorších diktátorov sveta. Zrejme nikdy sa nepodarí presne určiť, koľko ľudí zomrelo za tri a pol roka jeho vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akou krajinou bola Kambodža kedysi a akou je dnes?

V roku 1975 bola Kambodža vojnou zmietanou krajinou a rozsiahlym bombardovaním USA. Princa Norodoma Sihanouka zosadili pučom v roku 1970 a vláda, ktorá ho nahradila, bola nekompetentná a skorumpovaná. V roku 1975 ľudia túžili po ukončení vojny. Lenže vlády sa ujali Červení Khméri s Pol Potom na čele.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vera Lacková: Ako som sa stala filmovou partizánkou Čítajte

V poslednom desaťročí Kambodža zaznamenala pôsobivý hospodársky rast, vytvorila sa nová mestská stredná trieda. Ale nikdy to nebola fungujúca demokracia, aj teraz je to plnohodnotný autoritársky štát s tvrdými represiami voči všetkým odporcom stojacim proti súčasným vodcom. Jej súčasný režim ide po stopách Číny a Vietnamu. Je to kapitalistická krajina bez slobody slova alebo iných politických slobôd.

Ako by ste opísali vtedajší režim v Demokratickej Kampučii (názov Kambodže počas vlády Červených Khmérov v rokoch 1975 až 1979)? Dá sa prirovnať k nejakej inej krajine tohto sveta?

Čo sa týka vtedajšej Demokratickej Kampučie a Pol Pota, mohli by sme ju porovnať s Čínou počas kultúrnej revolúcie alebo možno so Severnou Kóreou – ale toto bolo radikálnejšie a brutálnejšie.

Kto boli Červení Khméri a aká bola ich úloha?

Komunistická strana Kambodže, ktorú pôvodne vytvorili vietnamskí komunisti v štyridsiatych rokoch v boji za nezávislosť od Francúzov. Až do puču v roku 1970 to bola okrajová sila, ale v nasledujúcej občianskej vojne sa im podarilo nasmerovať hnev na vládu a ich amerických priaznivcov.

Peter Fröberg Idling (zdroj: Foto - Archív SME)

Vodcovia zahrnovali dve veľmi rozdielne skupiny – jedna bola intelektuálnejšia, zložená z bývalých študentov, ktorí sa pôvodne stretli v Paríži, a druhá zo skúsenejších bitkárov a bojovníkov, ktorí boli súčasťou rôznych hnutí za nezávislosť v Kambodži.

Ani jedna z nich však nemala skúsenosti s vládnutím a keď sa pokúsili vybudovať novú radikálnu spoločnosť, ukázalo sa, že sú na túto úlohu úplne nekompetentní. Kým neprevzali moc Červení Khméri na čele s Pol Potom, bol pre obyvateľstvo celkom neznámy. Ich cieľom bolo vytvoriť roľnícku spoločnosť, a tak vysídlili obyvateľov mesta na vidiek, čím sa začala radikálna transformácia spoločnosti.

V knihe venujete veľký priestor švédskej delegácii, ktorá navštívila Kambodžu uprostred genocídy a „nič si nevšimla“. Ako je to vôbec možné?

Traja zo štyroch z nich nemali osobnú skúsenosť so skutočnou Kambodžou, vedeli o nej iba to, čo si prečítali. Boli prirodzene celkom ohromení a tiež mali pocit exkluzivity zo svojej návštevy. Preto bolo pre nich ťažké zostať nezaujatými.