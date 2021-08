Vyzliecť sa, to chce odvahu. Česi ju nemali, hit Prvok, Šampón, Tečka a Karel to len sľuboval

Muži môžu byť radi, že nie sú ženy.

30. aug 2021 o 14:49 Kristína Kúdelová

Pohľad do štatistík hovorí jasne. Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel videlo za mesiac od premiéry plus mínus 400-tisíc divákov, takže Česi si v ňom evidentne našli to, čo potrebujú alebo chcú vidieť.

Je oveľa úspešnejší ako dánsky film Chľast, ktorý rovnakú tému priniesol už o rok skôr. Štyria kamaráti, štyria muži v strednom veku pochopia, že stratili životnú iskru aj spojenie so sebou samými, ale ešte sa s tým pokúsia niečo urobiť.

Dáni vyskúšali experiment: budú trochu piť, aby sa zbavili napätia, mali vyšší výkon a boli živší, pre okolie príťažlivejší. Česi, tí si chcú dokázať, že ešte nevymäkli a že sú ešte schopní punku.

Sľúbia si, že každý z nich sa na verejnosti vyzlečie donaha a aby na to mali dôkaz, nahrajú sa na video.

Prvok, šampón, Tečka a Karel: David Švehlík (vľavo) v úlohe režiséra, ktorý síce zarába veľa, ale točí hlúpe reklamy. (zdroj: Bonton )

Ukázať zadok - to je punk?

Výborný nápad. Práve na ňom sa dá demonštrovať, ako sú na tom Česi s úprimnosťou a odvahou, a kam sú schopní zájsť v osobnej a generačnej výpovedi.

Patrik Hartl, ktorý je autorom literárnej predlohy filmu a aj ho sám zrežíroval, v rozhovore pre SME povedal, že je šťastným človekom. V podstate nemá žiadne problémy, krízu vo vzťahu nikdy nezažil - len vie, že iní také šťastie nemajú.