Vo veku 91 rokov zomrel americký herec Ed Asner

Asner mal na konte viac ako 300 hereckých úloh.

30. aug 2021 o 11:07 SITA

LOS ANGELES. Vo veku 91 rokov zomrel americký herec Ed Asner, známy najmä ako Lou Grant z komediálneho seriálu The Mary Tyler Moore Show (1970 - 1977) a jeho spin-offu Lou Grant (1977 - 1982).

Úmrtie držiteľa siedmich cien Primetime Emmy a piatich Zlatých glóbusov potvrdili jeho zástupcovia e-mailom agentúre The Associated Press. Asnerove deti prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámili, že ich otec zomrel pokojne v nedeľu ráno.

Asner si vyslúžil tri Emmy za vedľajšiu úlohu v Mary Tyler Moore Show, dve za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe Lou Granta a po jednej mu vyniesli minisérie Rich Man, Poor Man (1976) a Korene (1977).

Na konte mal viac ako 300 hereckých úloh a aktívny bol ešte aj ako osemdesiatnik.

V roku 2003 sa predstavil ako Santa Claus vo Vianočnom škriatkovi s Willom Ferrellom a v roku 2009 prepožičal hlas hlavnému hrdinovi pixarovky Hore.

V posledných rokoch účinkoval napríklad v seriáloch Hawaii 5.0 (2010 - 2020), Forgive Me (2013), Smrť nás spojí (2019) alebo Cobra Kai (2018).

Asner, ktorý sa narodil v roku 1929 v Kansas City, študoval žurnalistiku na Chicagskej univerzite, až kým mu jeden z učiteľov nepovedal, že v profesii bude málo zarábať. Rýchlo teda zmenil zameranie na divadlo.

Neskôr však odišiel zo školy, začal pracovať ako taxikár a až do roku 1951, keď ho odviedli do armády, si zarábal aj rôznymi inými prácami. V armáde slúžil vo Francúzsku.

Po návrate do Chicaga účinkoval v Playwrights Theatre Club a Second City. Neskôr v New Yorku sa pridal k The Threepenny Opera a v roku 1961 prišiel do Hollywoodu, kde sa už rozhodol zostať.

Počas života sa dvakrát oženil a mal štyri deti.