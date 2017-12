Nastassja Kinski zmenila život, venuje sa rodine a chcela by napísať film

Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) Herečka Nastassja Kinski, ktorá si dnes na festivale Art Film prevzala cenu Hercova misia, by sa v budúcnosti chcela ...

25. jún 2005 o 21:45 TASR

Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) Herečka Nastassja Kinski, ktorá si dnes na festivale Art Film prevzala cenu Hercova misia, by sa v budúcnosti chcela venovať filmu aj ako scenáristka či režisérka.

"Nie je to len sen. Píšem a mám aj ľudí, ktorí by ten film financovali. Ešte k tomu nedošlo, ale naozaj chcem nakrútiť film. Možno to bude niečo z môjho vlastného života, ale mám mnohé príbehy, ktoré pripravujem," povedala dnes na tlačovej konferencii v Trenčianskych Tepliciach Kinski, ktorá novinárom prezradila, že za posledné roky výrazne zmenila svoj život, nevenuje sa už toľko nakrúcaniu či cestovaniu. Na prvom mieste v živote je jej rodina a deti, čo dnes niekoľkokrát aj zdôraznila. Aj návšteva Trenčianskych Teplíc bola teda skôr výnimkou. "V Európe nepracujem tak často a vôbec už nepracujem tak často, ako kedysi. Aj preto, lebo som výrazne zmenila svoj život, pretože chcem byť so svojimi deťmi," dodala. Aj pri návšteve Art Filmu bolo teda podstatné, že mohla prísť so svojou dvanásťročnou dcérou Kenyou, ktorej sa pred niekoľkými dňami skončila škola. "Bola som veľmi rada, že môžem prísť s dcérou a môže navštíviť túto krajinu. Neviem, či by som prišla, keby nemala prázdniny. Takto sme mohli cestovať spolu," uviedla s úsmevom Kinski, ktorú však samotná cena Hercova misia evidentne dojala. "Bola som skutočne dojatá a veľmi sa mi páči jej názov. My herci máme poslanie, misiu zodpovednosť," zdôraznila. Počas svojej takmer tridsaťročnej kariéry účinkovala v množstve filmov. Momentálne sa síce herectvu nevenuje, stará sa o svoju rodinu, no ako povedala, neznamená to, že už nechce hrať. "Keď hráte alebo robíte čokoľvek, vkladáte do toho všetko. Vtedy nemôžete mať naplno svoj vlastný život. A to je veľká obeť. Preto som sa rozhodla zmeniť svoj život a istý čas nenakrúcať. To ale neznamená, že to nechcem robiť. Milujem filmy," dodala. Známa herečka si myslí, že príbehov pre film je veľa. "Myslím si, že existuje veľa úžasných jednoduchých príbehov, ktoré treba len prerozprávať. Inšpirujú má skutočné príbehy, ktoré sú všade okolo," dodala herečka, ktorá je jubilejnou, tridsiatou držiteľkou ceny festivalu Art Film Hercova misia.