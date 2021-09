Knižné novinky v septembri 2021

Astrid Lindgrenová, Jo Nesbo, Pierre La Mure či Kristin Hannah.

4. sep 2021

Na tomto mieste každý mesiac uverejňujeme informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Leto sa končí, večery sa budú predlžovať a času na čítanie bude oveľa viac. Prichádzame s ponukou knižných noviniek, ktoré sa dostanú na pulty v septembri, kde vás určite zaujmú mená ako Astrid Lindgrenová, Jessica Bruder, Jo Nesbo, Pierre La Mure či Kristin Hannah.

Vydavateľstvo SLOVART

V. E. Schwab: Neviditeľný život Addie LaRueovej

Francúzsko 1714: zúfalá mladá žena spraví faustovskú dohodu, aby mohla žiť večne. Zmluva má však háčik, Addie po sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu – ľudia na ňu zabudnú, len čo z nej spustia zrak.

Tak sa začína nezvyčajný príbeh, odvíjajúci sa naprieč storočiami a kontinentmi, naprieč dejinami i umením. Až kým Addie takmer po tristo rokoch nestretne mladého kníhkupca, ktorý jediný si dokáže zapamätať jej meno.

Andrea Kellö Žačoková: Vitaj v múzeu

Bohato ilustrovaná kniha o slovenských múzeách vysvetľuje, ako sa predmety dostanú do múzea, čo sa tam s nimi deje a kto sa o ne stará. Predstavuje približne 40 slovenských múzeí. Ako to kedysi vyzeralo v kláštore, kaštieli či na hrade? Ako ľudia nakupovali a pozorovali hviezdy?

Čo sa deje v bani, v lese, v jaskyni či v kúpeľoch? Ako sa učia nevidiace deti, ako vznikajú známky a mince, aká je práca polície a ako vyzerá vojenská poľná kuchyňa?

Juraj Kováčik: Tri tornáda

Nový román autora nominovaného na Anasoft litera. Tri tornáda sa odohrávajú v čase, keď už dávno neplatí, že človek má všetko v rukách. Planéta sa mení pred očami, odhaľuje svoje skryté sily a nebezpečné tajomstvá, aby sme si uvedomili, aká je naša civilizácia krehká.

Jošua je na prahu veku, keď chce po sebe zanechať viac ako dom. Postupne sa zbavuje nadbytočných vecí, aby objavil, čo preňho znamená samotné písanie. Akú úlohu v ňom zohrávajú spomienky a kam je až ochotný zájsť, aby jeho postavy boli autentické a on si zachoval integritu?

Astrid Lindgrenová: Zbojníkova dcéra Ronja

Nové vydanie knihy Astrid Lindgrenovej s odvážnou hrdinkou, ktorú si zamilujete rovnako ako Pippi. V noci, keď sa na hrade v čarovnom lese narodila odvážna Ronja, dcéra kapitána zbojníkov Mattisa, zúrila búrka. Blesk udrel do stredu hradu, preťal ho na dvoje a čoskoro sa do druhej polovice nasťahovala nová banda zbojníkov pod velením Borka. Rodiny proti sebe tvrdo a neľútostne bojujú, no Ronja a Birk, syn Borkov, sa spriatelia a chcú rozhnevané rodiny zmieriť.