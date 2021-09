Režisér Kerekes nakrúcal s vrahyňami: Táto skúsenosť ma neopísateľne zmenila

Jeho premiéra v Benátkach je veľkým úspechom pre Slovensko.

6. sep 2021 o 13:39 Kristína Kúdelová

Zavraždili z vášne. Zavraždili svojich manželov, priateľov alebo ich frajerky. Svoj trest si odpykávajú v ukrajinskej väznici. Viaceré z nich sa tam stali matkami a sú si vedomé toho, že keď ich deti dovŕšia tri roky, úrady im ich odoberú.

Slovenský režisér PETER KEREKES si vypočul stovky ich príbehov a nakoniec podľa nich nakrútil hraný film, v ktorom samé hrajú.

Nazval ho Cenzorka, pretože dôležitou a prekvapivou postavou je v ňom aj dôstojníčka, ktorá číta ich korešpondenciu, počúva ich konverzácie s návštevami a citlivo prežíva ich osud.

Je veľkým úspechom pre slovenskú kinematografiu, že Cenzorka mala mesiac pred uvedením do slovenských kín premiéru na prestížnom festivale v Benátkach, kde je práve teraz sústredený celý filmový svet. Tam sme nášho režiséra telefonicky zastihli.

"Po tejto skúsenosti som už iný Peter Kerekes," zhodnotil nakoniec.

Niekoľko rokov ste sa pohybovali v prostredí, kde žijú väzenkyne, ktoré boli odsúdené za vraždu. Ako ste sa medzi nimi cítili?

Samozrejme, na začiatku to bolo zvláštne. Cítili sme trochu strach, trochu ostych. Nakoniec sme si zvykli a musím sa priznať, že niekedy mi to prostredie chýba.

V rozhovore v roku 2017 som vám hovoril, že točíme v mužskej väznici. Nebol som však spokojný s materiálom a v podstate sme začali celý film robiť nanovo v ženskej base.

Prečo?

Neviem, možno som zlý režisér a neviem s mužmi pracovať. Nazbieraný materiál sa mi zdal plochý a povrchný, vedel som z neho urobiť dobrý trailer a to bolo všetko. Keď sme začali nakrúcať so ženami, bolo v tom viac zvedavosti a otázok.

Kým muži viac menej napĺňali presne to, čo som chcel, pri ženách som to bolo naopak. Nechal som ich preto rozprávať svoje príbehy a to sa stalo základom nášho filmu. Ich spovede boli nesmierne zaujímavé.

Na svoje hrdinky, hoci sú vrahyne, sa pozeráte s vrelým citom. Z čoho to vyplynulo?

Zaujímali ma najmä ženy, ktoré zabíjali zo žiarlivosti. Angličtina má na to krásny názov crime of passion, zločin z vášne.

Ako sa môže láska zmeniť na stav, že ste schopná vziať človeku život? K tomu som sa chcel dopátrať.

Príťažlivé pre mňa bolo aj to, že tieto ženy sú zároveň matky. Bude to znieť teraz ako klišé, ale je to tak: na jednej strane život vzali, na druhej strane život dali. Zabili svojich mužov, ale porodil ich deti.

Ako ženy vo väznici otehotnejú?