V štýle retro otvorili Popradské kultúrne leto

Poprad 26. júna (TASR) - Veľkou retro show v štýle 40. a 50. rokov minulého storočia otvorili v sobotu večer Popradské kultúre leto.

26. jún 2005 o 13:46 TASR

Na letnú "vernisáž" prišlo do mestskej časti Veľká niekoľko tisíc Popradčanov. Primátor mesta Anton Danko na diaľku zapálil netradičnú Jánsku vartu na Velickom potoku. Potom už nasledoval až do polnoci zábavný prúd z vystúpení hudobných a tanečných skupín, módnej prehliadky v retro štýle či exhibície historických vozidiel. Popradčanom a ich hosťom sa predstavil swingový The Originál Vigaš Bang Slovakia, Charlie dance studio s boogie woogie, imitátor Louisa Armstronga Peter Ondria, či tanečný klub Trend so svojím odvážnym kankánom.

Popradské kultúrne leto potrvá do konca augusta. Ako informovala hovorkyňa primátora Zuzana Pojedincová, bude oproti minulým rokom oveľa bohatšie na podujatia a pestrejšie. Vystúpenia nebudú len na Námestí sv. Egídia, ale aj v mestských častiach. V Poprade - Matejovciach to budú napríklad Humorné recesie, v Spišskej Sobote pripravujú stredoveký jarmok.