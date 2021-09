David Ondříček: Anglický novinár sa rozplakal, keď videl, kde a ako Zátopek žije

Bol ako Forrest Gump, hovorí.

10. sep 2021 o 9:28 Kristína Kúdelová

Trikrát sa stal najlepším športovcom roka na svete, štyrikrát olympijským víťazom a triumfoval v pretekoch, ktoré sa nazývali pretekmi storočia.

Kým naňho svet s obdivom spomínal a prepadal čaru jeho osobnosti, doma bol padlým hrdinom, na čom už veľa nezmenila ani revolúcia v roku 1989.

Najlepší bežec v histórii, český Forrest Gump, talent ako dalajláma, znalec svetových jazykov, smoliar či obeť doby?

Na tým, kto bol Emil Zátopek a čo jeho príbeh odhaľuje o Čechoch a Slovákoch, uvažuje režisér DAVID ONDŘÍČEK, ktorý o ňom nakrútil strhujúci film Zátopek.

Po premiére vášho filmu sa debata v českej verejnosti zúžila na to, či Emil Zátopek bol počas režimu morálne na výške alebo či zlyhal. Bolo toto vaším cieľom?

Nezdá sa mi, že by sa až tak veľmi na to zúžila. Samozrejme, myslel som si, že ľudia budú na toto reagovať, ale čakal som, že to bude horšie. Čakal som, že voči nemu budú agresívnejší, ale stal sa opak. Veľa ľudí to pochopilo a rozprávajú sa o ňom v kontexte.

Kto sa začne hlbšie zaoberať Emilom Zátopkom, pochopí, že stál pred zásadným rozhodnutím a že to nemal v živote jednoduché. Urobil veľa hrdinských činov, a veľakrát zlyhal.

Keď sa v Česku a na Slovensku otvorili archívy ŠtB, ako prví sa z nich začali vyťahovať športovci a umelci. Najmä na nich sa upozorňovalo, že spolupracovali. Prečo by sme práve od nich mali požadovať, aby sa režimu vzopreli?

To by mal od seba vyžadovať každý, takže prečo by sme to nemali vyžadovať aj od športovcov a umelcov? Samozrejme, pre verejnosť a bulvár je to najjednoduchšie, preto sú prví v rade. A mňa mrzí, že sa pritom zabúda na tých, čo pre ŠtB pracovali aktívne, boli jej zamestnancami a tých ostatných vydierali a mučili, nútili k rôznym hrôzam.

Mrzí ma, že týchto ľudí sme po roku 1989 aspoň symbolicky neoznačili a miesto toho poukazujeme na ich obete, ktoré sa dostali pod obrovský tlak. Im hrozilo vyhodenie z práce, ich deťom zase koniec štúdia. Takže to podpísali, ale v mnohých prípadoch to ľutovali a aj sa za to ospravedlnili. Napriek tomu sa to s nimi nesie celý život, kým na tých ozajstných zločincov zabúdame.

Zátopek tvrdil, že nikdy nepodpísal vyhlásenie, v ktorom by podporil popravu Milady Horákovej a jej kolegov. Moji kolegovia zo športu mi vraveli, že sa taký dokument ani nenašiel. Vy ste ho v archíve našli?

Nie, nenašiel. Ten dokument neexistuje. Konzultoval som to s historikmi, poradcami, prečítal som kopec kníh a hovoril som aj s tými, ktorí túto dobu zažili.