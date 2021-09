Dostal sa na hranu a menila sa mu osobnosť. Aj vďaka tomu vznikol divadelný zázrak

Svetlonos Ivana Martinku desí i priťahuje.

9. sep 2021 o 13:21 Soňa Jánošová

"Všetko je to úplne triviálne. Je to technológia Hollywoodu osemdesiatych rokov," hovorí o svojej mechatronickej bábke jej autor Ivan Martinka. Publikum divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine však v diskusii po predstavení fascinovane sleduje a počúva výklad toho, ako táto bábka funguje.

Nečudo. Len málokto, v divadle aj kdekoľvek inde, mal možnosť na vlastné oči vidieť mechanizmus, ktorý herec ovláda pohybmi mimiky.

Bábka niekomu pripomína prehistorického plaza, inému rybu žijúcu v morských hlbinách či dokonca legendárneho filmového Votrelca. V každom prípade je fascinujúca, znepokojivá, strašidelná aj svojsky krásna ako celá inscenácia Svetlonos. Je o prekonávaní toho najtemnejšieho, s čím môže človek bojovať.

Vedel, že sa stane niečo zlé

"V tom temne som sa začal topiť a cítil som, že moja osobnosť sa začala meniť. Navonok som to bol stále ja, no vnútri to už tak nebolo. Vedel som, že sa dostávam na hranu a ak sa niečo nestane, stane sa už len niečo veľmi zlé," otvorene počas diskusie hovorí Martinka o jedenapolročnej etape hlbokej depresie.

Táto skúsenosť vyústila do vytvorenia postavy Svetlonosa – bludičky, ktorá ľudí láka hlbšie a hlbšie do temnoty.