Vojak, ktorý šoféroval pretekárske autá

Jay Morton a Vojak.

11. sep 2021 o 11:50 Alexandra Jurišová

Byť vojakom nie je jednoduché, o tom určite nemusíme debatovať. Netypická autobiografia elitného vojaka Jaya Mortona, ktorý slúžil v britskej špeciálnej jednotke SAS, je práve o jeho vojenskej ceste stať sa dobrým lídrom.

Väčšina z nás si však nevie celkom predstaviť, aká je úloha vojaka slúžiaceho svojej vlasti. Myslíme si, že všetko vieme už po letmom pozretí si niekoľkých amerických akčných filmov. Tie však majú od reality často veľmi ďaleko. Morton preto napísal knihu, ktorá odhaľuje zákutia tohto, často aj do bezútešnosti ponoreného sveta, a ukazuje, aké schopnosti nadobudol počas svojej vojenskej služby, no i mimo nej.

Najsilnejší z nás vyhráva

Jay Morton, na rozdiel od iných vojakov, ktorých pozná, vyrastal v celkom normálnej rodine a jeho detstvo nebolo poznačené ničím, čo by ho malo neskôr priviesť k povolaniu vojaka. Narodil sa v nemetropolitnom grófstve Lancashire v Prestone, kde aj dospieval. Spomína na to, že síce nepatril medzi usilovných študentov, no lákal ho svet a vždy túžil odísť zo svojho rodiska a spoznávať nepoznané.