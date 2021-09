Nenechám sa zabiť pre pankharta. Ani pre vlastného

Hriech a Její pastorkyňa hovoria o dnešku starým jazykom.

11. sep 2021 o 15:19 Soňa Jánošová

Nad javiskom visí socha Panny Márie s Ježiskom v náručí. Každý sa pred ňou prežehná. Niektorí sa k nej vrúcne modlia a keď je treba, prosia o jej pomoc. No potom už všetci žijú po svojom.

Keď je „dôvod“, zmaľujú žene chrbát remeňom. Keď sa niekto pozerá, klamú. Keď sa nepozerá nikto, nechajú peniaze na stole. A keď je treba zachovať česť rodiny, neváhajú zabiť dieťa.

V rámci jubilejnej stej sezóny uviedlo Slovenské národné divadlo kombináciu dvoch kľúčových hier slovenského a českého realizmu Hriech a Její pastorkyňa, ktoré aj dnes otvárajú témy pokrytectva a v širšom kontexte aj slobodu žien rozhodovať o vlastnom tele. Žiaľ, aj po vyše sto rokoch ide o témy, o ktorých neprestávame rozprávať.

Námet čakal v zápisníku roky

Jednoaktovka Jozefa Gregora Tajovského Hriech a hra Gabriely Preissovej sú si v mnohom podobné. Obe spája približne rovnaké obdobie vzniku, dedinské prostredie a najmä kľúčové témy. Nevera, neželané tehotenstvo, nemanželské dieťa a rodinná stigma súvisiaca so všetkými okolnosťami.

Spojiť hry do jedného celku pritom dramaturgovi Danielovi Majlingovi zišlo na um už pred mnohými rokmi počas vysokoškolských čias, keď ich porovnával pre potreby seminárnej práce. „S mojim vyučujúcim sme sa o tom rozprávali a on mi povedal, že by bolo zaujímavé inscenovať tieto hry spolu. V mojom dramaturgickom zápisníku to teda ležalo už osemnásť rokov,“ povedal Majling počas diskusie o inscenácii počas festivalu Dotyky a spojenia v Martine.