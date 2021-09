Druhý rok za sebou ovládla Benátky žena, Zlatého leva má francúzsky film L'événement

Film natočila režisérka Audrey Diwanová.

11. sep 2021 o 21:52 TASR, ČTK

BRATISLAVA. Zlatého leva, hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, získal francúzsky film L'événement (Udalosť). V sobotu večer to oznámila porota súťažnej prehliadky.

Film natočila režisérka Audrey Diwanová podľa knižnej autobiografie autorky Annie Ernauxovej. Rozpráva o mladej žene, ktorá chce ísť vo Francúzsku na začiatku 60. rokov na potrat, čo bolo vtedy nezákonné.

"Tento film som robila s hnevom, s túžbou, so svojím žalúdkom, gurážou, srdcom a hlavou," povedala režisérka pri preberaní ocenenia.

Podľa agentúry DPA ide o šiesteho Zlatého leva v dejinách benátskeho festivalu v rukách ženskej filmárky. Aj vlani zvíťazila žena - Chloé Zhaová so snímkou ​​Krajina nomádov.

Cenu majú Sorrentino aj Penélope Cruzová

Veľkú cenu poroty, teda druhé najvýznamnejšie ocenenie festivalu, si odniesol taliansky režisér Paolo Sorrentino za film Božia ruka, v ktorom spomína na svoju mladosť v Neapole.

Vo viacerých kategóriách na 78. ročníku festivalu uspeli ženy. Novozélanďanka Jane Campionová ovládla kategóriu najlepšia réžia vďaka filmu Sila psa, v ktorom sa predstavil britský herec Benedict Cumberbatch.

Cenu pre najlepšiu herečku získala slávna Španielka Penélope Cruzová. Úspech 47-ročnej oscarovej herečke priniesla ďalšia spolupráca s režisérom Pedrom Almodóvarom, a to v snímke Madres paralelas (Paralelné matky). V otváracom filme festivalu si zahrala jednu z dvoch matiek, ktoré neplánovane otehotneli.

Cena pre najlepšieho herca prináleží Johnovi Arcillovi za rolu vo filipínskej dráme o korupcii On the Job: The Missing 8 režiséra Erika Mattiho.

Za Johna Arcillu prebral ocenenie pre najlepšieho herca režisér filmu Erik Matti. (zdroj: TASR/AP)

O Zlatého leva bojoval aj film zo slovenskej koprodukcie

Americká herečka Maggie Gyllenhaalová dostala ocenenie za najlepší scenár. Napísala ho k filmu The Lost Daughter (Stratená dcéra), ktorý bol zároveň jej režijným debutom.

Zvláštnu cenu poroty má taliansky film zo speleologického prostredia Il buco (Diera) od režiséra Michelangela Frammartina.

Benátsky filmový festival je najstarší na svete. Tento rok sa o Zlatého leva uchádzalo 21 filmov. Medzi nimi bola aj snímka Nezanechať stopy poľského režiséra Jana P. Matuszyńského, ktorá vznikla v slovenskej koprodukcii.

Súťažné filmy posudzovala porota, ktorej predsedal juhokórejský režisér Pong Čung-ho. Jeho film Parazit získal vlani sošku Oscara za najlepší film.