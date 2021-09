Novinky na Netflixe a Prime Video: Krysten Ritter ako čarodejnica aj dokument o Schumacherovi

Pozrite si prehľad noviniek.

13. sep 2021 o 15:40 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

UTOROK (14. 9. 2021)

You vs. Wild: Out Cold

Netflix uvedie interaktívny film You vs. Wild: Out Cold, v ktorom slávny dobrodruh Bear Grylls stroskotá lietadlom, musí zachrániť pilota, a zároveň prežiť. O pokračovaní príbehu rozhoduje divák svojim výberom z možností.

https://www.youtube.com/embed/unUycSGEcWY

STREDA (15. 9. 2021)

Schumacher

Netflix uvedie dokument Schumacher o živote sedemnásobného víťaza Formuly 1.

https://www.youtube.com/embed/OQs9ZtdZjY0

Nightbooks

Netflix uvedie dobrodružný film Nightbooks o chlapcovi, ktorého uväzní novodobá čarodejnica v byte v New Yorku. Hrá Krysten Ritter.

https://www.youtube.com/embed/aQO16k5Vdow

PIATOK (17. 9. 2021)

Squid Game

Netflix uvedie juhokórejský seriál Squid Game o stovkách hráčov, ktorí prijímajú podivné pozvanie súťažiť v detských hrách za peňažnú výhru. Avšak nevedia, že prehra znamená smrť.

https://www.youtube.com/embed/oqxAJKy0ii4

My Name Is Pauli Murray

Amazon Prime Video uvedie dokumentárny film My Name Is Pauli Murray o nebinárnej aktivistke za práva žien a černochov a prvej černoške, ktorá bola v USA vysvätená za kňaza. Obsahuje predtým nezverejnené autentické zábery a audio.

https://www.youtube.com/embed/Uh4r95VBU2Q

Do, Re & Mi

Amazon Prime Video uvedie detský hudobný seriál Do, Re & Mi s Kristen Bell.

https://www.youtube.com/embed/P_ZrizcZdGI

Tyger Tyger

HBO Go uvedie moderný western Tyger Tyger o nezištnej žene a nemom kamarátovi, ktorí vykradnú lekáreň a unesú drogovo závislého človeka a vydajú sa rozdať ukradnuté "život zachraňujúce" lieky. Uviaznu však v bezzákonnom psychedelickom meste. Hrá Dylan Sprouse.

https://www.youtube.com/embed/CdYUTKDs8Y4

NEDEĽA (19. 9. 2021)

Barb and Star Go to Vista Del Mar

HBO Go uvedie komédiu Barb and Star Go to Vista Del Mar o životnom dobrodružstve najlepších kamarátok, keď sa rozhodnú po prvýkrát opustiť ich malé mesto. Hrajú Kristen Wiig a Annie Mumolo, ktoré si aj napísali scenár.