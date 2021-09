Akoby sa šla stretnúť so starou láskou. ABBA vydala nový singel s obavami. Aký je?

Otázka je, kto to vie robiť tak ako oni.

13. sep 2021 o 15:14 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Je to asi rovnaký pocit, ako keď sa máte po dlhej dobe ukázať pred svojou bývalou láskou. V podstate ste sa nezmenili - len ste o štyridsať rokov starší.

Skupina ABBA si uvedomuje, že hoci sa na scénu vracia v rovnakom zložení, vstupuje na neistú pôdu. Úprimne to priznala v novom singli, ktorý nazvala Don´t Shut Me Down.

Emotívne sa na svoje publikum obracia s netradičnou prosbou.

Je pesnička, na ktorej pracovali päť rokov, hodná ich priazne?

Už len vykročiť - a prekonať strach

Keď ešte fanúšikovia netušili, že vzťahy medzi členmi skupiny sú už veľmi zlé, ABBA nahrala album The Visitors. Bolo to v roku 1981 a ako sa ukázalo, na dlhé roky bol ich posledný.