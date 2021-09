Nahá žena je ako namierená zbraň, vravel Helmut Newton. Ponižoval ich, keď ich fotil?

Jeho fotografie priamo volajú po sexe.

17. sep 2021 o 10:37 Kristína Kúdelová

Hodnotenie 7 / 10 Helmut Newton: Nehanebná krása Zhrnutie: Modelky hovoria, že pracovať s Helmutom Newtonom bol pre ne vrcholom kariéry. Film, ktorý o ňom vznikol, načrtol odvrátenú tvár jeho práce.

Nechoďte na mňa so slovami ako umenie a dobrý vkus. Nepoznám horšie nadávky, hovoril fotograf Helmut Newton.

Keď mu povedali, že jeho fotografie sú perverzné a vulgárne, to sa mu páčilo viac. To považoval za pochvalu, pretože vedel, že práve niekoho podráždil.

Jeho nástup v módnom priemysle bol dokonale načasovaný. Šesťdesiate roky minulého storočia volali po oslobodení a to oslobodenie najviac symbolizovala sexuálna revolúcia.

Tá mu zaručila niekoľko desaťroční na výslní. Veľmi mu pritom pomohla podpora francúzskeho vydania časopisu Vogue, kde bolo vedenie redakcie ochotné testovať hranice buržoáznej spoločnosti, ktorá si ho kupovala.

Dnes by publikovanie jeho brutálne pôsobiacich aktov mohlo byť nebezpečné, preto by s ním už možno nikto pracovať nechcel. Alebo by dostal padáka.

Možno. Aj sedemnásť rokov po jeho smrti je náročné určiť, kam patrí.

Treba v ňom vidieť provokatéra? Alebo skôr mizogýna? Dokumentárny film Helmut Newton: Nehanebná krása na to skúša nájsť odpoveď.

Žene stačí nahé telo

Jedna epizóda z jeho pracovného života za všetky. Výborne vystihuje jeho vzťah k žene, respektíve k jej nahému telu.

Vo Vogue raz Newtonovi ponúkli nafotiť reklamnú kampaň na nový pánsky trenčkot. Prijal.