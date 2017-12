CD

nové CD na trhu

27. jún 2005 o 10:00 MATEJ LAUKO(Autor je hudobný publicista)

Brakes: Give Blood

Rough Trade/Wegart 2005

Anglická štvorica Brakes napriek názvu vôbec nie je pomalá či zabrzdená. Kamaráti z rôznych hudobných zoskupení sa v krčme dohodli na založení vlastnej kapely, ktorej hudba by bola poriadne uletená. Frontman Eamon Hamilton kričí a hrá na gitare, no popritom zvláda aj obsluhu keyboardov u spriatelených British Sea Power. Prvý singel Brakes sa volal Pick Up the Phone a mal rekordných 28 sekúnd. Napriek tomu zaujal dynamikou a absolútne arytmickými postupmi. Country-punk od Brakes zachváti každého hudobného exota.

Alabama 3: Outlaw

One Little Indian/Wegart 2005

Podobne ako Brakes aj kapela Alabama 3 sa rada popýši bizarným hudobným smerovaním, spája totiž acid-housové plochy s country rytmami akoby vystrihnutými z produkcie Johnnyho Casha. Aj albumový singel nesie meno tohto pesničkára. Od Alabama 3 očakávajte prekvapivé momenty siahajúce miestami až ku gospelu, inde do trip-hopových polôh. Mimochodom, boli to práve Alabama 3, ktorí prednedávnom zložili ústredný hudobný motív k mafiánskemu seriálu Sopranovci.

Lori Carson: The Finest Thing

One Little Indian/Wegart 2005

Zasnívaná hudobníčka Lori Carson prichádza s novým albumom, na ktorom sa ponára do jemných vizionárskych melódií vhodných na chvíle relaxu. Táto chilloutová kolekcia ôsmich kompozícií je zasadená do nádherného art-worku, tvoreného fotografiami samotnej Lori a kolážami Russella Millsa (známeho spoluprácou s Brianom Enom, Davidom Sylvianom alebo Nine Inch Nails). Lori sa o nových piesňach vyjadruje ako o meditáciách, ktoré tvoria podklad k filmu vychádzajúceho spod zavretých viečok každého poslucháča. Jej nová platňa poteší priaznivcov jemnej poézie a večerného pokoja.

Pernice Brothers: Discover a Lovelier You

One Little Indian/Wegart 2005

Americký pesničkársky kvintet Pernice Brothers sa podľa vlastných slov na novom albume inšpiroval všeličím - od prepravných katastrof cez Duran Duran až po Michelangela Antonioniho. Líder Joe Pernice zároveň sebavedomo dodáva, že toto sú doposiaľ ich najlepšie pesničky. V úvode albumu znejú ako klasickí Beach Boys v kombinácii so súčasnými anglickými gitarovými kapelami, ale zohľadňujúcimi hudobné tradície svojho žánru, spevnosť a ľahkú melodickosť si zachovávajú až do konca. Ak sa nimi dáte nahovoriť, možno objavíte svoje krajšie ja.