Filmy, ich tvorcovia a diváci

Art Film sa skončil, ceny sú už doma - teda tam, kde žijú a tvoria úspešní filmári.

27. jún 2005 o 8:30 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Víťazka Modrého anjela, najlepšia herečka Barbora Bobuľová.

FOTO SME - PAVOL MAJER

Jedna z tých hlavných, Modrý anjel za najlepší herecký výkon, zostáva u nás na Slovensku. Hoci len napoly, uložená bude na poličke v jednom rímskom byte. Tam už totiž sedem rokov pracuje martinská rodáčka, herečka Barbora Bobuľová.

V slovenských kinách sme ju dávno nevideli, ale na Art Filme sa premietali hneď dva filmy, ktoré v poslednom čase v Taliansku nakrútila - Sväté srdce a Diváčka. Koncom apríla dostala talianskeho Davida di Donatello za ten prvý, z Trenčianskych Teplíc má cenu za druhý. Hrá v ňom plachú a zasnívanú Valeriu, ktorá sa vie k svojej láske tesne priblížiť, ale nedokáže sa jej dotknúť. Jevgenij Jevtušenko a jeho kolegovia z poroty ocenili najmä to, že hoci hrala úsporne, obraz jej hrdinky bol presvedčivý.

Zvláštne uznanie v kategórii Artefakty dostal film Petra Dimitrova Vízie z Inferna. Film o Adolfovi Franklovi, výtvarníkovi, čo do konca života maľoval už len výjavy a svoje traumy z koncentračného tábora, bol nakrútený v slovensko-nemeckej koprodukcii. Na Art Filme ho ocenila aj medzinárodná porota FICC, dala mu Cenu Dona Quijota.

Aj vo filme Dve či tri veci, ktoré o ňom viem je rozpracovaná téma z druhej svetovej vojny. Je to typický nemecký príbeh, hovorí jeho režisér Malte Ludin. Aj on sa totiž narodil rodičom, ktorí aktívne spolupracovali na prenasledovaní Židov, a aj on sa s tým musel vyrovnávať. Ludin dostal na festivale Cenu filmovej kritiky, debata s divákmi, ktorá sa rozbehla po odpremietaní jeho filmu, patrila medzi tie najživšie.

K festivalu v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne patria aj čestné ceny a vyznamenania. Hercovu misiu dostala najprv Dagmar Havlová-Veškrnová, o týždeň neskôr zas herečka nemeckého pôvodu Nastassja Kinski. Zlatú kameru za celoživotný prínos kinematografii dostal kameraman Tibor Biath a v posledný večer, na záver festivalu, maďarský režisér Miklós Jancsó.

Na festivale však bolo hostí viac. Z Izraela prišiel slávny Amos Gitai, režisér filmov Kadosh, Zem zasľúbená či Free Zone, nedávno odpremiérovaného v Cannes. O ruskom animovanom filme rozprával Jonathan Zur. Srbský režisér Dušan Makavejev a český Saša Gedeon spolu debatovali o politickom filme. K súťažným filmom prišlo niekoľko delegácií zo zahraničia, a svoje filmy prišli predstaviť aj slovenskí filmári - Martin Šulík, animátori Ivana Zajacová a Michal Struss, či kameraman Juraj Galvánek.

Trinásty ročník Art Filmu bol živší, pestrejší ako ten minulý, ktorý zápasil s nedostatkom peňazí a ubúdaním organizačnej energie. Výzvou zostáva nájsť odpoveď, prečo kiná neboli plnšie. Najväčší záujem bol o otvorené premietania filmov, ktoré čoskoro prídu aj do bežnej distribúcie. Tie, pre ktoré festival vznikol, teda artfilmy, veľa divákov nevidelo. Teda určite nie toľko, aby mohli byť organizátori spokojní.

Ceny udelené na festivale

Art Film

Modrý anjel (v kategórii Art Fiction)

za najlepšiu réžiu:

Vinko Moderndorfer - Predmestie (Slovinsko)

za najlepšiu kameru

Gábor Medvigy - Na druhý deň (Maďarsko)

Grand Prix za najlepší herecký výkon v hlavnej postave

Barbora Bobuľová - Diváčka (Taliansko)

kategória Na ceste

cena za najlepší študentský film - Rodina, r. Goran Kapetanovic (Švédsko)

kategória Artefakty

cena za krátky hraný film - Geni(u)s diabolis, r. Róbert Lakatos (Maďarsko)

cena za dokumentárny film - Cesta, r. Jasmina Blaževič (Česko)

cena za animovaný a experimentálny film - Hra pre troch hercov, r. Alexandr Šmigun (Ukrajina)

Zvláštna cena prezidenta festivalu

Brigitte Catillon - Diváčka (Taliansko)

Zvláštne uznanie

Vízie z inferna, r. Peter Dimitrov (SR/SRN)

Maestro, r. Géza M. Tóth (Maďarsko)

Cena primátora mesta Trenčín

Pruhy, r. Magdalena Piekorz (Poľsko)

Cena primátora mesta Trenčianske Teplice

Chodba, r. Anna Jadowska (Poľsko)

Cena filmovej kritiky

Dve alebo tri veci, ktoré o ňom viem, r. Malte Ludin (Nemecko)

Ceny medzinárodnej poroty FICC

Cena Dona Quijota:

Vízie z Inferna, r. Peter Dimitrov (SR/SRN)

Čestné uznanie:

Pruhy, r. Magdalena Piekorz (Poľsko)