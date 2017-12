S Hercovou misiou odišla Kinski

Nastassja Kinski mala štrnásť rokov, keď začínala. Sama ani nemohla poriadne ukontrolovať, kade pôjde jej cesta, ale s režisérmi, ktorí si ju do svojich filmov vybrali ako prví, to zrejme nebol až taký risk.

27. jún 2005 o 9:00

Herečka Nastassja Kinski prišla návštevníkov festivalu Art Film pozdraviť so svojím najmladším dieťaťom - dvanásťročnou Keniou, dcérou Quincyho Jonesa. FOTO SME - PAVOL MAJER



Debut jej venoval Wim Wenders, v roku 1975 spolu nakrútili Falošný pohyb. O štyri roky neskôr zavolal Roman Polanski. Za úlohu farmárovej dcéry Tess vo filme s rovnakým názvom dostala Zlatý glóbus.

Záujem pracovať s mladou herečkou mal čoskoro aj Miloš Forman. Chystal Ragtime, americkú drámu zo začiatku minulého storočia a Nastassju si vedel predstaviť v úlohe tanečníčky Evelyn. Forman nakoniec volil inak, hovorilo sa, že Kinski mu pripadala priveľmi európska. "Áno, bolo to tak," potvrdila pre SME Nastassja. "Evelyn mala byť typickým americkým dievčaťom. Forman mi dal dosť času, skoro až tri mesiace, aby som si postavu pripravila - premyslela si spôsob, akým budem vystupovať a spôsob, akým budem rozprávať. A potom sa začalo šepkať, že Evelyn bude hrať Elizabeth McGovern. Ó, nie! Kto je to? Vedela som len, že ešte iba študuje. Išla som sa na ňu pozrieť do dramatickej školy, práve mala hodinu baletu, neskôr som počula, ako si cvičí hlas. A musela som uznať, že je skvelá, na úlohu sa hodila."

Nastassja by nevedela presne vysvetliť, v čom je rozdiel medzi americkou a európskou herečkou, ale Formanovo rozhodnutie chápe:

"V najhlbšom vnútri sme všetci rovnakí. Lenže Forman bol citlivý na detaily, v mojej tvári videl niečo iné, inú osobnú históriu. To, z akej krajiny pochádzame, aké z nej máme skúsenosti, sa totiž neprejaví len v spôsobe reči či chôdze, ale aj v očiach."

Nastassja Kinski už niekoľko rokov žije v New Yorku. Filmuje menej, a ešte menej v Európe. V detstve nemala s hereckým povolaním najlepšie skúsenosti. Svojho otca, herca Klausa Kinski vídavala len málokedy. Dnes je preto jej prioritou rodina, deti.

Netvrdí však, že by pritom nemala čas skúšať niečo nové. Roky sa učila od úspešných režisérov - Wendersa, Polanského, Andreja Kočalovského, Francisa Fordu Coppolu, Jacqua Deraya - a dnes si trúfa režírovať sama: "Pozorne som ich sledovala, nielen pri tom, ako vedú hercov. Všímala som si, ako sa im darí vytvoriť celok. Ako vedia oživiť príbeh, poskladať ho z tisícich detailov tak, aby fungoval. Veľa som sa od nich naučila, od každého niečo iné."

V Trenčianskych Tepliciach si Nastassja Kinski prevzala cenu Hercova misia ako herečka, ktorá sa vo filmovom umení učí už tridsať rokov. (kk)