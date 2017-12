Model sa teší, že si bude môcť pustiť "hubu na špacír"

27. jún 2005 o 7:03 SITA

BRATISLAVA 27. júna (SITA) - Čerstvý milionár Model alias Pavol Petrík si od televízie neoddýchne ani počas najbližších dní. Ako uviedol, dnes a aj v stredu ho čakajú vystúpenia pred kamerami. Po skončení nedeľného prenosu pred novinármi dokonca zažartoval, že kamery mu budú chýbať. "Bude mi chýbať ten ošiaľ a medializácia, bolo to do určitej miery príjemné," priznal. Na druhej strane však uviedol, že ho teší, že už nemusí stále premýšľať nad tým, čo povie. "Už si môžem pred blízkymi pustiť hubu na špacír," komentoval.

Model, ktorý sa zviditeľnil aj ako talentovaný spevák, chce veľkú časť peňazí venovať na hudbu. Podľa jeho slov je to priorita. Tiež uvažuje o vlastnom aute. Nechce však úplne nové auto, ale uspokojí sa aj s ojazdeným. Keď sa vráti z Bratislavy domov do Košíc, chcel by ísť s rodinou na dovolenku. "Chcel by som ísť s rodinou niekam preč, ľahnúť si niekam na týždeň na pláž," prezradil. Počas nasledujúcich týždňov si bude musieť ale ešte sadnúť k školským učebniciam, pretože ho čakajú dve skúšky. Dodal však, že postup do ďalšieho ročníka má už napriek tomu istý.

Model sa zdôveril, že najťažší moment v súťaži bol, keď musel chytať hada. "Mám z nich fóbiu, ktorú som zdedil po mame, ale musel som to prekonať," podotkol. Počas záverečného prenosu ho veľmi príjemne prekvapilo, že okrem Tiroláčky ho všetci finalisti tipovali na víťaza. "Malo to pre mňa neskutočnú silu," uzavrel.