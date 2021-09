Vydavateľstvá na malých čitateľov nezabúdajú

Opätovne pre nich vydali zaujímavé knihy.

19. sep 2021 o 10:43 Jana Korčeková

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński: Cesta do divočiny: Za zvieratami národných parkov sveta

Aleksandra Mizielińska a Daniel Mizieliński ponúkajú deťom (asi od šiestich rokov) jedinečnú príležitosť – navštíviť osem národných parkov sveta. Na dobrodružnú cestu do divočiny nevykročia samy. Pripoja sa k sympatickým zvieracím kamarátom...

Vstupujeme do Bielovežského národného parku a šanca na nenápadné porozhliadnutie sa je nulová. Našu prítomnosť si totiž všimlo veľa zvierat a dve z nich sa nám ochotne predstavili – veverica Ula a zubor Kuba. Kamaráti Ula a Kuba nepatrili medzi skúsených cestovateľov.

Najďalej zašli do najbližšieho mesta (Hajnovky). K rozhodnutiu vykročiť z domáceho pralesa a spoznávať svet ich priviedol list od Kubovej sesternice, bizónice Dakoty. Tá žije až v ďalekej Amerike a kamarátom navrhla, aby ju prišli navštíviť. Nadšená Ula, menej nadšený Kuba a mestský holub Filip sa vydali na dobrodružnú cestu.

Po príchode do Yellowstonského národného parku videli všeličo, len nie Dakotu. O jej plánoch sa dozvedeli z ďalšieho listu – je na ceste do Číny. Rozhodli sa cestovať za ňou (ešte predtým si odskočili do národného parku Manu v Peru), lenže ani v čínskom národnom parku ju nenašli.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Našťastie, pretože jej hľadanie nám umožňuje vkročiť do ďalších národných parkov (a po nájdení Dakoty navštívime ešte ďalšie dva), dozvedieť sa fascinujúce fakty o ich obyvateľoch a tiež to, ako sa k nim ľudia v minulosti správali (najmä kruto), sledovať miestne dianie a obdivovať prírodné krásy. Cestovanie je bohatým zdrojom poučenia, zážitkov a tiež zábavy, pretože zvieratá nešetria smiešnymi hláškami.

Knihu Cesta do divočiny možno bez preháňania označiť ako ohurujúcu. Čitateľa ohúri svojimi rozmermi, krásou a pútavosťou. Príbeh Uly, Kubu a Filipa má komiksovú podobu, ale sprevádzajú ho nádherné panoramatické zábery národných parkov, kresby miestnej vegetácie a poučné texty prinášajúce rozmanité informácie (o zvieratách, prírodných javoch atď.).