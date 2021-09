Novinky na Netflixe a Apple TV+: Uvidíme sfilmovanú Nadáciu Isaaca Asimova

Pozrite si prehľad noviniek.

20. sep 2021 o 10:24 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (22. 9. 2021)

Jaguar

Netflix uvedie vojnový seriál Jaguar o preživšej holokaustu zo Španielska v 60. rokoch, ktorá sa stane členkou agentov, ktorí chcú dosiahnuť spravodlivosť a pomstiť sa stovkám nacistov, ktorí opustili krajinu a ukrývajú sa po druhej svetovej vojne.

https://www.youtube.com/embed/oWS8Rc06E-s

Intrusion

Netflix uvedie napínavý triler Intrusion o mladom manželskom páre, ktorý sa presťahuje do vysnívaného domu v malom meste, no po vlámačke sa traumatizovaná žena rozhodne vypátrať, kto stojí za zločinmi.

https://www.youtube.com/embed/HYWS-3KD0Y8

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan

Netflix uvedie dokumentárnu sériu Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan o mužovi zo 70. rokov, ktorý je obvinený z mnohých znásilnení, no pre poruchu osobnosti sa s ním súdy ťahajú nekonečne dlho.

https://www.youtube.com/embed/gUjtViCsb8E

PIATOK (24. 9. 2021)

Braqueurs: La série

Netflix uvedie akčný krimi seriál Braqueurs: La série o šikovnom zlodejovi. Spolu s kamarátmi sa snaží ochrániť ich rodiny pred drogovým kartelom, no zapoja sa do krvavej vojny o územie.

https://www.youtube.com/embed/vxUADKSfpUc

Midnight Mass

Netflix uvedie hororový seriál Midnight Mass o izolovanom malom ostrove, na ktorom sa začnú diať zázraky aj hrozivé udalosti po príchode mysteriózneho charizmatického mladého kňaza.

https://www.youtube.com/embed/y-XIRcjf3l4

Vendetta: Truth, Lies and The Mafia

Netflix uvedie dokumentárny seriál Vendetta: Truth, Lies and The Mafia o anti-mafii, ktorá sa snaží nájsť sicílsku mafiu, no samotnú ju obvinia zo zločinov.

https://www.youtube.com/embed/78qOHrILufk

Jailbirds

Netflix uvedie prvú sériu reality show Jailbirds o trestankyniach vo väznici v New Orleans a o ich každodennom živote.

https://www.youtube.com/embed/G6vrmPQ50qs

Foundation

Apple TV+ uvedie sci-fi seriál Foundation (Nadácia) o tisícročnej ságe, skupine vyhnancov, ktorí zisťujú, že jediný spôsob, ako zachrániť galaktické impérium pred zničením, je vzdorovať mu. Hrajú Jared Harris, Laura Birn. Podľa knižnej trilógie od Isaaca Asimova.

https://www.youtube.com/embed/X4QYV5GTz7c

Birds of Paradise

Prime video uvedie tanečnú drámu Birds of Paradise o dvoch elitných baletkách z Parížskej akadémie, ktoré budú bojovať o zmluvu s najžiadanejšou Opéra National de Paris.

https://www.youtube.com/embed/kC2BawGi6EM

NEDEĽA (26. 9. 2021)

Creation Stories

HBO Go uvedie životopisnú drámu Creation Stories o švédskom podnikateľovi a hudobníkovi Alanovi McGee a štúdiu Creation Records.