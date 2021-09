Zuzana Mistríková: Ak je film autentický, dokáže preraziť

Film nemá len tváre hercov a ľudí s kamerou.

Film nemá len tváre hercov a ľudí s kamerou. Mašinéria výroby filmu chce plánovanie, peniaze a uvažovanie v horizonte niekoľkých rokov. Najmä ak ste nezávislým filmovým producentom. Ako je to s nezávislosťou? Spýtali sme sa prezidentky Asociácie nezávislých filmových producentov Zuzany Mistríkovej.

Filmový producent je človek, ktorý premýšľa o tom, čo by mohol ponúknuť divákom tak o dva či tri roky. Čo práve pripravujete? A čo by ste pripravovať chceli?

Niekedy sa veci vyvinú tak, že zrazu zistíte, že nemáte kapacitu na to, aby ste boli tvorcom reálnym partnerom – a tak to robiť nechcem. Jeden projekt pripravujete dlhé roky, iný sa vynorí znenazdajky a výsledkom sú tri kinopremiéry ročne. I keď sú niektoré z našej strany minoritné, je to už naozaj dosť. Ale aby som odpovedala na otázku – už nejaký čas musím ponúknuté projekty odmietať, akokoľvek zaujímavé sú.

Aktuálne sme rozbehli film Ivety Grófovej Ema a smrtihlav, ktorý je producentsky naozaj náročný. V septembri premiérujeme film Jana Prušinovského Chyby a dokument Jana Šikla Rekonštrukcia okupácie. V postprodukcii je nový film Jana Prušinovského Grand Prix, ktorého sme koproducenti. V produkcii máme dokument o rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie Pozor, padá SNG! režisérok Jany Durajovej a Leny Kušnierikovej, ako aj dokument One More Question Miry Erdevicki, ktorý nakrúcame prevažne vo Veľkej Británii.

Do produkcie je pripravený debut Mareka Kubu Tri týždne pod morom a minority Bratia Tomáša Mašína a pokračovanie filmu Posledná aristokratka. S Terezou Nvotovou pripravujeme štvordielnu minisériu Žila som s dobrým komunistom podľa knihy Žo Langerovej Vtedy v Bratislave a pôvodnú osemdielnu minisériu Búra.

Pomaľované vtáča (zdroj: Foto - Archív SME)

Vyvíjame film MIKI o Mikulášovi Černákovi a Slovensku deväťdesiatych rokov, adaptáciu knihy Ladislava Mňačka Ako chutí moc a druhý celovečerný film Martina Repku Dvor. A tiež dokument Dušana Trančíka Akcia Monaco. Snáď som na nič nezabudla.

Na svojom konte má produkčná spoločnosť PubRes ako spoluproducent viacero ocenených filmov. Stačí spomenúť Pomaľované vtáča, Hmyz či Hodinárov učeň. Máte nejaký kľúč, podľa ktorého sa rozhodnete podieľať na produkcii? Čo očakávate od filmu, ktorý produkujte?