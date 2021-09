Peter Dvorský oslavuje sedemdesiatku: Opera mi veľmi chýba, spieval by som, keby som mohol

SND mu pripravilo operné gala.

23. sep 2021 o 17:56 Jana Alexová

Vraví, že keď má niečo zapriať spevákom, vždy im praje najmä zdravie. A dobre vie, o čom hovorí. Sám by ešte s radosťou spieval, keby mu to zdravie umožnilo.

V sobotu 25. septembra oslávi slovenská operná ikona PETER DVORSKÝ sedemdesiatku. K okrúhlemu životnému jubileu mu Slovenské národné divadlo pripravilo slávnostný koncert, na ktorom vystúpia zahraničné aj domáce operné hviezdy.

Peter Dvorský si pri tejto príležitosti zaspomínal na svoju neuveriteľnú spevácku kariéru, na roky, keď dosiahol operný Olymp, no podelil sa aj o to, či mu je ľúto, že sa jeho kariéra skončila skoro, a čo si myslí o súčasnej opere.

Pamätáte sa, kedy ste sa zamilovali do opery?

Pamätám. Ako dedinský chlapec som operu dlho nepoznal, až kým som neprišiel prvýkrát do Opery do SND.

Koľko ste mali vtedy rokov?

Mal som vtedy jedenásť rokov. Bol to školský zájazd, z našej školy išla jedna alebo dve triedy, a ešte asi dve ďalšie školy. Prišli sme na doobedňajšie predstavenie Eugena Onegina. Vtedy som prvýkrát videl a počul naživo operu.

Peter Dvorský sa narodil 25. 9. 1951 v Partizánskom, detstvo prežil v obci Horná Ves.

Spev študoval na bratislavskom Konzervatóriu u Idy Černeckej.

Už počas štúdia ho ako mimoriadny talent v roku 1972 angažovala ako sólistu Opera Slovenského národného divadla.

V roku 1977 debutoval vo Viedenskej štátnej opere, ktorá sa mu popri SND v Bratislave stala druhou domovskou scénou.

Treťou sa v roku 1979 stala milánska La Scala.

Predstavil sa na vyše 60 scénach v 25 krajinách celého sveta, dlhotrvajúce potlesky zneli po jeho vystúpeniach od Metropolitnej opery v New Yorku cez londýnsku Covent Garden, Parížsku operu až po Veľké divadlo v Moskve.

Jeho hlas bol charakteristický unikátnou "talianskou“ žiarivou farbou, objemom a napriek lyrickému charakteru mal mimoriadnu schopnosť dramatického výrazu.

Najväčšie úspechy slávil ako Des Grieux z Manon Lescaut, Rodolfo z Bohémy, Cavaradossi z Toscy a Pinkerton z Madama Butterfly (všetko Puccini), Maurizio z Cileovej Adriany Lecouvreur, Turiddu z Mascagniho Sedliackej cti, z verdiovského repertoáru vojvoda z Rigoletta, Alfredo z La traviaty a Macduff z Macbetha, ďalej Riccardo z Maškarného bálu a Alvaro zo Sily osudu.

Po skončení aktívnej speváckej kariéry pôsobil ako riaditeľ Opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľ Opery Slovenského národného divadla v Bratislave a riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme.

Založil nadáciu Harmony pre pomoc zdravotne postihnutým deťom.

Bol spoluzakladateľom a garantom detskej speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Je držiteľom titulu Kammersänger Viedenskej štátnej opery a laureátom ceny Krištáľové krídlo.

V roku 2013 ho prezident Slovenskej republiky vyznamenal Pribinovým krížom I. triedy.

Bol som úplne hotový, lebo dovtedy som doma intenzívne spieval, ale všetko rad radom – populárne aj ľudové piesne, ale árie som nespieval, lebo som ich nepoznal. Neskôr som ich počúval z platní, ktoré mi otec nosil zo služobných ciest zo Sovietskeho zväzu.

Sovieti odkopírovali všetky najlepšie platne, čo sa na západe predávali. Otec vedel, že inklinujem k tenorom, že spievam vysoké tóny, tak mi nosil platne takých mien ako Mario del Monaco, Guiseppe di Stefano, Franco Corelli. Samé slávne mená. Keď som to doma počul, zostal som ako obarený.

Čo vás na tom uchvátilo?

Bol som obyčajný chalan z dediny, ktorý dovtedy nič podobné nepočul. A ako oni vedeli spievať! No a potom ma samozrejme uchvátila aj taliančina. Takto som sa zaľúbil a hneď som vedel, že aj ja chcem byť spevákom. Že chcem študovať spev a ísť cestou, aby som sa priblížil tým, ktorých som počúval z platní.

Kedy ste sa k nim priblížili? Kedy prišiel ten zlom?

Ani vo sne by mi nenapadlo, kam sa až dostanem, na aké pódia. Ale prirodzene som po nich túžil. Vždy som bol rojko, často som sníval o tom, ako stojím na javisku. Odkedy som bol na predstavení Eugena Onegina v Bratislave, vedel som, že aj ja raz musím spievať na tom pódiu. Keď som sa dostal na konzervatórium k pani profesorke Černeckej, veľa som sa učil, mal som s ňou hodiny každý deň.

Niektorí moji spolužiaci mali hodiny dva- maximálne trikrát do týždňa, ja aj celý týždeň. Pani profesorka mi povedala: Pokiaľ vládzeš, budeme spievať. Ona spoznala, že mám talent a mimoriadne posadený hlas, aj preto som často mával hodiny aj v sobotu alebo v nedeľu. Hovorievala mi: Keď sa nudíš, príď na hodinu, dáme si cvičenie. A ja som sa tomu nebránil, veľmi veľa som spieval a postupne som si vycibril hlas, lebo ma to bavilo.

Potom som dostal náročnejšie veci, nielen piesne, ale aj árie a pomaly sa začalo akosi črtať, že by som sa mohol niekam nasmerovať. Koncom piateho ročníka sme sa dostali zásluhou pána profesora Hozu s kolegom Jurom Hurným do SND, kde sme predspievali.

SND nás akceptovalo, dostali sme ponuku ako elévi, že sa môžeme pripravovať na menšie úlohy. A v šiestom ročníku konzervatória sme mali šancu si zaspievať nejakú väčšiu operu, hlavnú postavu.

To bol ten prvý zlom v kariére? Keď sa vám splnil prvý sen - stáť na doskách SND?

Áno, to bol prvý zlom. Čo myslíte, akú operu som si vybral?

Eugena Onegina.

Presne. No bola to viac-menej náhoda. Bol som šťastný, že som si ho mohol zaspievať. Potom sme dostali obaja angažmán a cítil som sa dobre. Bol som asi rok v Opere SND, no chcel som pokračovať aj ďalej. Pýtali sa ma, o čom snívaš? A ja hovorím, chcel by som ísť spievať do La Scaly.

Peter Dvorský sníval o opere už ako malý chlapec. (zdroj: David Židlický)

To bolo v tom čase pre Slováka niečo nemysliteľné, nie? Čo vám na to povedali?

Kolegovia ma vysmiali. Že Peter, v La Scale sa na teba ani nepozrú. A ja hovorím, že skúsiť môžem. Tak som napísal list. Dal som si ho preložiť, poslal som ho a o týždeň som dostal odpoveď. Môžete prísť na konkurz 21. júna 1975, očakávame vás.

Čo ste napísali v tom liste, že ich to presvedčilo?