Čo sa skrýva pod kapotou nového filmu režiséra Mira Rema?

Nemusí to byť len láska.

21. sep 2021 o 10:01 Veronika Sebechlebská

Podľa anotácie je Láska pod kapotou príbehom o frustrovanom automechanikovi v strednom veku a o jeho školskej láske, čo mu po spackanom manželstve vracia stratenú nádej a chuť žiť. Ak ste práve skepticky zdvihli obočie, vedzte, že je to ešte aj dokument. Ale aspoň to nebude dlhé, hovoríte si, keď sa s očakávaním limonády strihnutej spoločenskou kritikou usádzate v kine.

A potom zhasnú svetlá

To je nejaký Mad Max „po moravsku“? Pýtate sa v duchu neveriaco, keď sa pani Jitka, oná školská láska, hneď z kraja filmu vybúra na autokrosovej trati. Motory revú, prach sa víri a do toho akčný strih a rocková hudba, a hoci dej sa neodohráva v postapokalyptickom svete, ale na moravsko-slovenskom pohraničí, že by to zas bolo nejaké terno, sa tiež nedá povedať.

Genia loci príbytku Vávrovcov asi najviac vystihnú muchy. Podobne ako tie, čo sa kedysi v Švejkovi angažovali na obraze cisára pána, i tieto moravské, promenádujúce sa hore-dole po nahej modelke vycapenej na plagáte v Jaroslavovej dielni, zaujatím príhodného miesta akoby naznačovali, kam to tu celé smeruje.

No napriek rokmi nahromadenej frustrácii a životným nezdarom má v sebe ústredné duo neskutočný drajv. Päťdesiatročná mzdová účtovníčka, ktorá si ako jediná žena na trati sadá za volant pretekárskeho auta a nakopáva tam zadky mladším mužom, vám azda ani nemôže byť nesympatická.