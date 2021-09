Film je tímová práca. Nakrútiť vlastný krátky film je viac ako hodiny teórie

Študenti nakrúcali krátke filmy.

22. sep 2021 o 13:39 Jana Alexová

PIEŠŤANY. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch sa počas filmového festivalu Cinematik premenilo na hlavný stan mladých filmárov.

Pod vedením štyroch lektorov sa tu konal workshop, na ktorom si študenti stredných škôl mohli sami vyskúšať, čo všetko treba na to, aby vznikol skutočný film - od prvého nápadu, cez scenár, nakrúcanie, strih až po naozajstný hotový krátky film.

Podujatie organizuje festival krátkych filmov Azyl, ktorý od júna do októbra pre študentov pripravuje štyri filmárske workshopy.

"Každý je spojený s nejakým filmovým festivalom, jeden workshop bol počas Artfilmu v Košiciach, ďalší počas Paff festivalu v Pezinku, aktuálne sme na Cinematiku a posledný bude na festivale Azyl v Banskej Bystrici v októbri," hovorí Andrea Bandíková z organizačného tímu festivalu Azyl.

Denník SME sa bol pozrieť, ako prebiehal workshop v Piešťanoch.

Desať krátkych filmov

Do Piešťan prichádzame práve v polovici workshopu. Študenti sa už zoznámili medzi sebou, ale aj s lektormi, ktorí počas piatich dní každému z nich pomáhajú nakrútiť svoj vlastný film.

Témou workshopu v Piešťanoch je recyklácia. Výsledný film má mať jednu minútu.

"Spolupracujeme so Slovenskými elektrárňami a tento rok sme sa rozhodli pre ekologickú tému. Každý zo štyroch workshopov je zameraný na jednu tému z tejto oblasti a tu v Piešťanoch je to recyklácia. Predtým sme mali témy globálne otepľovanie a energia potrebná pre život. V Banskej Bystrici to bude doprava," približuje Bandíková.

V Piešťanoch sa na filmovom workshope stretlo desať študentov - stredoškolákov. Nie je podmienkou, aby už mali predchádzajúce skúsenosti s filmom alebo prišli z umeleckých škôl.