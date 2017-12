Christina Ricci požiadala snúbenca nech si nespúšťa nohavice

27. jún 2005 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 27. júna (SITA) - Americká herečka Christina Ricci verejne požiadala svojho priateľa Adama Goldberga, nech sa neodhaľuje počas televíznej show Dinner For Five, kde pár vystupoval. Tento mladý herec, známy aj z filmu Zachráňte vojaka Ryana, propagoval svoj nový film I Love Your Work a počas televíznej show neváhal a prezentoval sa aj svojím penisom. "Stotisíc ľudí sa bude dívať," vyhlásil vtedy a spustil si nohavice. Ricci, ktorá sedela oproti svojmu snúbencovi, ho požiadala nech to nerobí. "Prosím ťa nerob to, aj tak nemáš čo ukazovať," vyhlásila. "Už som to s ním zažila," odpovedala mladá herečka na otázku, prečo mu to nechcela dovoliť.