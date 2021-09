Režisérka filmu o rodine budúceho šampióna: Prepadával ma pocit, či to ja nie som čudná

Erika Hníková strávila s Hanuliakovcami rok.

24. sep 2021 o 14:20 Soňa Jánošová

Vo filme KAŽDÁ MINÚTA ŽIVOTA ukázala rok života slovenskej rodiny Hanuliakovcov. Rodičia Michal a Lenka svojho syn Miška vychovávajú podľa metódy Kamevéda, vďaka ktorej má celý život presne rozplánovaný na tréningy, cvičenie a učenie sa. Miško, rovnako ako jeho rodičia, nemá voľný čas, nepozná nudu ani obyčajné hranie sa s deťmi vo svojom veku.

Film vzbudil veľké vášne už pred svojim uvedením na MFF v Karlových Varoch a otvára diskusiu o tom, čo znamená dostatočne sa venovať výchove detí a aká je hranica medzi zdravou motiváciou a prehnanou rodičovskou ctižiadostivosťou.

O filme a o tom, ako ju rodina Hanuliakovcov šokovala a ovplyvnila, hovorí jeho režisérka ERIKA HNÍKOVÁ.

Viete si predstaviť vychovávať z vlastného syna šampióna?

Vôbec! Osobne mám pocit, že rodič by sa mal snažiť dieťa pochopiť, poznať jeho dušu a potom sa snažiť mu to v živote nepokaziť. Nikdy som nad tým ani neuvažovala a nemám dôvod to robiť, pretože nie som veľmi ambiciózny rodič.

Prišli ste na to, prečo to chcú hlavní hrdinovia vášho filmu Hanuliakovci?

Neprišla. Samozrejme sme sa o tom veľa rozprávali a mala som svoje teórie, ale ani jedna z nich sa mi nezdala dostatočná a nemohla by som stopercentne povedať, že toto je ten jediný a pravý dôvod. Aj preto na túto otázku, tak ako na mnoho iných, film odpoveď nedá.

Nie je to pre dokumentaristku frustrujúce? Strávili ste predsa rok života s veľmi neštandardnou, možno až extrémnou rodinou. Nechceli ste prísť na to, prečo obetujú každú minúta života výchove dieťaťa, prečo jemu aj sebe organizujú život plný tréningov?

Práve naopak. Som človek, ktorý rozhodne nemá problém urobiť si na veci veľmi rýchlo veľmi jasný názor.

Že som niečo nevedela pochopiť, mi tentoraz prišlo veľmi oslobodzujúce a fascinujúce. Vo všeobecnosti to bol pocit, aký možno mávate na horskej dráhe a film som dokončila s úplne iným pocitom, než aký som mala počas prvého natáčacieho dňa alebo aký som mala v strižni.