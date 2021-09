Zomrel basgitarista rockovej kapely Status Quo Alan Lancaster

Lancaster zomrel vo veku 72 rokov.

26. sep 2021 o 12:37 TASR

SYDNEY. Vo veku 72 rokov zomrel v nedeľu Alan Lancaster, basgitarista a zakladajúci člen britskej rockovej skupiny Status Quo.

Lancaster zomrel vo svojom domove obklopený rodinou v austrálskej metropole Sydney, informoval denník The Independent.

O smrti hudobníka informoval na sociálnej sieti Facebook novinár a Lancasterov blízky rodinný priateľ Craig Bennett.

"Na žiadosť jeho milujúcej rodiny, ktorú si veľmi cením, so zlomeným srdcom oznamujem, že zomrel Alan Lancaster - hudobná legenda narodená v Británii, gitarový boh a zakladajúci člen ikonickej skupiny Status Quo," píše sa v príspevku Bennetta, podľa ktorého Lancaster už nejaký čas trpel ochorením roztrúsenej sklerózy.

Alan Lancaster sa sa narodil v roku 1949 v Londýne. V roku 1962 založil spolu so svojimi spolužiakmi Francisom Rossim, Alanom Keyom a Jessim Jaworskim skupinu Status Quo, ktorú najskôr pomenovali The Scorpions. Skupina počas svojej existencie niekoľkokrát zmenila svoj názov aj členov.

Pod názvom Status Quo odštartovala skupina svoju kariéru albumom Pictures of Matchstick Men, ktorý vydali v roku 1968. V prestížnom britskom hudobnom rebríčku sa počas ich kariéry umiestnilo až 60 ich piesní. Medzi ich najznámejšie patrí napríklad skladba Whatever You Want z roku 1975.

Lancaster v skupine pôsobil od jej založenia do roku 1985 a spolupracoval na 15 albumoch. Neskôr v rokoch 2013 a 2014 sa zúčastnil aj na turné, ktoré skupina po rokoch zorganizovala.