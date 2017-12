Madonna by sa ďalšiemu dieťaťu nebránila

27. jún 2005 o 14:33 SITA

BRATISLAVA 27. júna (SITA) - Popová hviezda Madonna vyhlásila, že by s manželom Guyom Ritchiem mala veľmi rada tretie dieťa, no jedným dychom dodala, že pre rozširovanie svojej rodiny nechce robiť žiadne neprirodzené kroky. "Každý robí vedu okolo toho, či budem mať viac detí. Môj a manželov postoj je taký, že ak ďalšie dieťa príde, bude to fajn. Ak nie, tak sa nič nedeje. Máme dve úžasné deti, viac požehnaná už byť nemôžem," povedala Madonna pre Fox News. Speváčka priznala, že ju deti Lourdes a Rocco zmenili, a že sa cíti byť menej samostatná. "Určite som sa zmenila. Nikdy by som si nepomyslela, že by sa to mohlo prihodiť práve mne. Teraz po prvýkrát viem, čo je to dávať na prvé miesto niekoho iného než seba," dodala.