Metalistka z Iránu: Keď hovoríte, ako je na figu na Slovensku, ja hovorím - nie je. Inde je na figu

Rozhovor s iránskou metalistkou žijúcou na Slovensku.

RANA HASHEMI má rada tvrdú hudbu, videla desiatky koncertov a festivalov, má vlastnú metalovú kapelu. V Európe nič zvláštne.

Prišla však z Iránu, kde metalisti čelia hrozbe, že ich obvinia zo satanizmu, ohrozovania morálky alebo z odpadlíctva od islamu.

Iránsky režim, podobne ako iné neslobodné režimy, postihuje najmä príslušníkov menšín, subkultúr, ľudí, čo sa odlišujú. Majoritu sa naopak snaží si kúpiť.

Rana opisuje vlastné zážitky, prenasledovanie hudobníkov, rozohnanie koncertu aj zadržanie políciou. Hovorí, že keď ľudia nadávajú na to, ako sa na Slovensku majú zle, nevedia, o čom hovoria. Pretože majú slobodu.

Ženské mená na Blízkom východe vždy niečo znamenajú. Čo znamená vaše?

Rana znamená v perzštine elegantná žena.

Vy ste elegantná žena, ktorá je metalistkou. Odkedy?

Mám 25 rokov a k metalu som sa dostala v dvanástich. Nikdy na ten pocit nezabudnem, bola to eufória. Odvtedy som ho stále počúvala, ako tínedžerka som mala v izbe veľké reproduktory. Mama vravela, že ma to prejde. A neprešlo ma to doteraz.

Navštevovali ste hudobné kluby v Teheráne?

Kluby? Tie tam vôbec sú. Nikde v Iráne. Môžete ísť do kaviarne alebo reštaurácie, ale rockový klub nenájdete. Počúvať hudbu môžete len doma.

Prípadne na nelegálnom koncerte v undergrounde, čo je však veľké riziko, lebo vás môže odhaliť polícia. Osobne poznám ľudí, ktorí pre to išli do väzenia. Metal je v Iráne zakázaný. Označujú ho za satanskú hudbu a jeho počúvanie je hriech.

Keď si človek založí v Iráne kapelu, tak s ňou vlastne nikdy nemôže vystúpiť?

Jedine niekde v pivnici, kde ho nikto nebude počuť. Prvý koncert som videla až na Slovensku. Odvtedy som bola na tisíckach koncertov a pamätám si každý.

Doslova si to užívam, lebo doma sa mi o tom ani nesnívalo. V Iráne som bola na koncerte jediný raz a dopadlo to hrozne.

Čo sa stalo?

Bola som ako sedemnásťročná zadržaná na koncerte v západnom Teheráne. Pôvodne bol povolený, malo sa hrať verejne, v jednej kapele hrali moji známi. Aparatúra už bola rozložená, prebehla zvuková skúška, tešili sme sa, v amfiteátri sa stretlo asi tristo metalistov, videla som ich dovtedy najviac v živote.

Bol tam jeden pán, ktorý nevyzeral ako metalista. Ale ja výzor neriešim a vravela som si, že je asi zvedavý. Ale zrejme to bol tajný policajt.

Do desiatich minút bola razia, prišla polícia, dodávky. Oddelili mužov od žien, brali nás do dodávky, zatýkali a vypočúvali na polícii. Bol to hrozný zážitok, nemala som slov.

Koľko to trvalo?

Keďže som vtedy ešte nebola plnoletá, nemohli ma zadržať cez noc a tak ma o polnoci pustili domov. Členovia kapely išli do väzenia, vzali im nástroje a už nikdy im ich nevrátili.

“ Osem hodín som bola za mrežami v cele, vzali nám mobilné telefóny, podrobili ma detailnej osobnej prehliadke, vraj hľadali známky satanistických symbolov. Bolo to veľmi ponižujúce. „

Najhoršie bolo, že žien nás tam bolo len zopár. Osem hodín som bola za mrežami v cele, mala som strach. Vzali nám mobilné telefóny, potom ma podrobili detailnej osobnej prehliadke, vraj hľadali známky satanistických symbolov. Bola som ešte dievča a bolo to veľmi ponižujúce. Musela som sa vyzliecť a policajtky ma prezerali úplne všade.

Tie hodiny, ktoré som tam strávila, mi prišli ako niečo strašné a absurdné. Sedela som tam len preto, že som chcela byť na koncerte. Vtedy som si povedala, že ja tu nemám čo robiť. Že tu nechcem žiť.

V Iráne sú umelci často perzekvovaní?