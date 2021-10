Skrz naskrz pochmúrny román. Tak ako budúcnosť po klimatickej zmene

V Poslednom storočí - Pátraní po archách sa snúbi fantázia so znalosťou reality.

1. okt 2021 o 16:16 Hana Ševčíková

Autorka je psychologička

Román Jakuba Filu Posledné storočie – Návrat do Dimony priniesol pred rokom do slovenskej literatúry zatiaľ opomínanú tému – klimatickú krízu. Už v doslove autor sľuboval pokračovanie a, klobúk dole, svoj sľub dodržal v nasledujúcom roku.

Čitateľ teda nestihol zabudnúť os príbehu, hlavné postavy, ani vcelku napínavý dej. Navyše – autor v pokračovaní Posledné storočie – pátranie po archách s citom poskytuje rekapituláciu deja i postáv.

A sľubuje tretie pokračovanie.

Druhý diel Pátranie po archách pokračuje v opise klimatickej zmeny a s ňou súvisiacich zmien spoločenských, v línii deja, v stupňovaní napätia, odkrývaní prepojení a tajomstiev a vo vynáraní sa nových.

Záujmy Ruska robia román ešte pochmúrnejším

Tí, čo čítali Návrat do Dimony, vedia, že to nie je román veľmi veselý. Dá sa povedať, že je skrz-naskrz pochmúrny. A to o to viac, o čo je táto téma aktuálnejšia.

A o to viac, o čo sa autor v téme klimatickej zmeny, ale i spoločenských pomerov, orientuje.