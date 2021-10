Pesnička je ako špageta, ktorú hádžeš o plafón. Žbirku vrátil na pódiá nečakaný hit

Jeho prelomový Modrý album vyšiel nanovo.

4. okt 2021 o 13:22 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Len cez moju mŕtvolu, povedal riaditeľ vydavateľstva Universal Music Tomáš Filip, keď mu Meky Žbirka navrhol, aby k pesničke Čo bolí, to prebolí, nakrútili klip.

Bola jeseň 2001. Žbirka vydal Modrý album a nič nenasvedčovalo tomu, že bude úspešný. Vonku už boli tri single a ani jeden z nich sa nechytil.

A teraz to mala zachrániť pesnička s ponurou atmosférou?

Meky Žbirka si bol vedomý toho, aký je to risk, a bol ochotný klip zaplatiť zo svojho, keby sa ani tento singel neujal. No o niekoľko dní začal z vydavateľstva dostávať telefonáty v rovnakom znení, týždeň čo týždeň: "Je to neuveriteľné, človeče."

Pesnička Čo bolí, to prebolí sa dostala na vrchol hitparády a dlho sa tam držala.

Meky Žbirka sa vďaka Modrému albumu dostal späť na pódiá. (zdroj: Roman Dietrich.)

Meky Žbirka, to je ten policajt

Nielenže odštartovala úspech Modrého albumu, ktorý dnes vychádza zremastrovaný, ale vrátila Žbirku aj na koncertné pódiá.

Niekoľko rokov predtým na žiadnom turné nebol. Prežíval obdobie, v ktorom sa musel nájsť. Prispelo k tomu aj rozdelenie republiky a to, že sa presťahoval do Prahy.