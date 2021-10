Aj hendikepované ženy chcú sex, aké majú možnosti? Muži sú pred nimi zatiaľ bezmocní

Najväčší hendikep je nemať lásku.

6. okt 2021 o 12:08 Kristína Kúdelová

Jana, hrdinka filmu Dagmar Smržovej Chci tě, jestli to dokážeš. (Zdroj: DAFILMS)

Jane diagnostikovali mozgovú obrnu a ťažkú skoliózu. Môže iba ležať na posteli alebo v širokom kočíku, v ktorom ju mama vozí po okolí. Dnes má dvadsaťosem rokov a na internete si hľadá partnera pre intímny život.

Píše inzerát a keďže aj ruky má bezvládne, diktuje ho mame. Rada by som stretla niekoho, kto by ma pohladil a ku komu by som sa mohla pritúliť, starostlivo vyberajú slová.

Niekoľkokrát prechádzajú textom, ktorý má zopár riadkov, smejú sa na preklepoch.

Nálada je dobrá.

Budú však musieť počkať, kým sa Jane podarí mať sexuálny styk. V Čechách, kde žije, sa len pomaličky udomácňuje sexuálna asistencia. Vyškolených ľudí je málo.

Niežeby si netrúfali.

Janu počas nakrúcania filmu Chci tě, jestli to dokážeš navštívilo niekoľko mužov, ktorých zaujímala a chceli sa s ňou zblížiť. No aj svalnatý mladík, ktorí sa cítil ako porno hviezda, sa nakoniec pred jej telom cítil bezradný.

Sex? Veď ty si ako moja sestra

Ani Jana, ani režisérka nechceli o sexe hovoriť opatrne. Aj ženy chcú sex, aj hendikepované ženy chcú sex, nemá zmysel uchovávať okolo toho akékoľvek tabu.

Zájdeme tak ďaleko, ako ti to bude príjemné, dohodli sa pred nakrúcaním. Ukážeme to, čo ukázať chceš, kedykoľvek môžeš povedať stop, znelo uistenie.

Ale Jana túto možnosť nevyužila.