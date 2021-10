Bordovým Košiciam sa musí prispôsobiť aj Biela noc. Ako bude vyzerať?

Zhoršená pandemická situácia festivalu nepraje.

6. okt 2021 o 19:45 Jana Alexová

Festival Biela noc sa tento týždeň presúva z oranžovej Bratislavy do bordových Košíc. Organizátori festivalu však pre zhoršenú pandemickú situáciu na východe Slovenska museli Bielu noc upraviť podľa nariadení hygienikov.

V Košiciach ich teda čakajú dni plné neistoty, zmien a nepopulárnych rozhodnutí. Festival bude v skromnejšej podobe, ako pôvodne plánovali. Navštíviť ho budú môcť len zaočkovaní.

"Snažili sme sa tento ročník pripraviť tak, aby v určitej forme prežil aj najmenej priaznivé podmienky. Situácia v Košiciach je však naozaj kritická a po konzultáciách s príslušnými úradmi sme museli pristúpiť k niekoľkým náročným rozhodnutiam," hovorí riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.

Šéfka festivalu pre denník SME odpovedá na otázky, aké zmeny museli urobiť a s čím musia počítať návštevníci košickej Bielej noci, ak chcú vidieť diela.

Bude Biela noc v Košiciach?

Biela noc bude – jej trvanie, skladbu programu a lokácie však výrazne ovplyvní nepriaznivá pandemická situácia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ako Bielu noc ovplyvní, že sa Košice dostali do bordovej farby?

Museli sme okresať počet diel, trvanie, meniť lokácie, obmedziť možnosti vstupu len pre očkovaných návštevníkov, posilniť členov organizačného tímu, robiť množstvo kompromisov, všetko urýchliť a maximálne flexibilne reagovať.

Zmenilo sa trvanie festivalu a čas, kedy môžem vidieť diela v uliciach?

Otvárame o deň skôr a diela budú aktívne len cez piatky, soboty a nedele od 8. 10. do 24. 10. 2021 v časoch od 18.30 do 22.00 hodiny. Je to teda výrazná zmena oproti plánovaným šestnástim dňom, čo nás veľmi mrzí.

Radšej však Bielu noc uvedieme v okresanej podobe, ako by sme ju mali pár dní pred začiatkom úplne zrušiť. Navyše by to bolo v tejto situácii pre festival v podstate likvidačné a nemožné.

Otázny je ešte posledný víkend - vstup do čiernej farby môže náš festival skrátiť - v tomto prípade by ostali len interiérové diela.

Zmenili sa lokácie diel? Kde nájdem všetky zmeny?

Návštevníkom odporúčame pozorne sledovať sociálne siete a mobilnú aplikáciu podujatia, ktorá každú aktualitu oznámi cez notifikácie.

Festivalová mapa bude tento rok k dispozícii len online – aby dokázala pohotovo reagovať na prípadné zmeny. Bude sa aktualizovať pred každým víkendom, momentálne je k dispozícii verzia na prvý víkend.

Dostupná na stiahnutie bude na webe podujatia, pričom jej interaktívnu podobu môžete sledovať aj v spomínanej aplikácii Biela noc.

Budem môcť diela vidieť celý týždeň alebo len vybrané dni?

Diela budú sprístupnené iba v piatky, soboty a nedele počas skrátených otváracích hodín – medzi 18.30 a 22.00.

Naozaj odporúčame sledovať program, aplikáciu, aktualizáciu mapy a naše sociálne siete – budeme o každej prípadnej zmene informovať v reálnom čase.

Môžem si prísť pozrieť dielo v parku, ak nie som zaočkovaný/á?

Bohužiaľ nie. Priamy vstup k inštaláciám je povolený iba očkovaným. Ak by sme chceli fungovať v režime OTP, prísne nariadenia ohľadom kultúrnych podujatí by nám v 2. stupni ohrozenia dovolili vpustiť do priestoru Bielej noci len neúnosne nízke množstvo ľudí, ktorí by navyše museli spoločne vchádzať aj vychádzať.

Napríklad v Mestskom parku by tak mohlo diela vidieť približne len 300 ľudí denne. Zároveň by sme riskovali aj dlhé a ťažkopádne rady, v ktorých by sa riziko nákazy pravdepodobne len zvyšovalo.

Počas otváracích hodín Bielej noci (piatky, soboty, nedele medzi 18.30 a 22.00 hod.) bude teda vstup do parku povolený len kompletne zaočkovaným, čiže návštevníkom, ktorí sú minimálne:

14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,

alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne,

alebo 14 dní po ktorejkoľvek vakcíne v prípade, že ste v posledných 180 dňoch ochorenie prekonali.

Ak nie som zaočkovaný/á, čo z Bielej noci môžem vidieť? Budú chcieť odo mňa test?

Prístup k inštaláciám majú len kompletne zaočkovaní. Iba negatívny test alebo prekonanie choroby teda nestačí.

Sú však zážitky, ktoré zostanú v priestore mesta. Hoci vstup k objektom a inštaláciám bude regulovaný, bežná prechádzka košickými ulicami ponúkne výhľad na hneď niekoľko pútavých ukážok súčasného umenia.

Aleš Vojtášek ozvláštni balkón Štátnej filharmónie Košice "mestskou džungľou", v ktorej spolunažíva neskrotná príroda s neónovými symbolmi veľkomiest. Veronika Kocourková na bočnú fasádu OD Urban premietne v otvárací víkend pestrofarebnú animáciu vodného sveta.

O dva týždne neskôr ju na rovnakom mieste prestriedajú s angažovanou projekciou Fragmenty ústavnosti výtvarníčka Ilona Németh a spisovateľ Michal Hvorecký. Vo výklade obchodného domu môžeme sledovať aj nafukovací objekt revoltujúcej zdvihnutej päste umeleckého dua Tkáčová & Mona Chişa.

Nad budovou Štátneho divadla Košice budú odbíjať Božie mlyny Pavla Korbičku, či projekcia od Nano VJ’s vo výklade Múzea V. Lofflera. Verejnosti bude dostupné aj monumentálne dielo Afloat na železničnej stanici.

Ak nám to situácia dovolí, posledný víkend sa rozžiari historická fasáda budovy KSK na Nám. Maratónu Mieru.

Zaujímavosťou tohto ročníka sú určite aj dve virtuálne diela. Erik Sikora s Milanom Kolcunom nás pozvú prechádzať sa ulicami mesta s audionahrávkou v ušiach, aby nás ako svojský, alternatívny sprievodca mohli s vtipom a humorom upozorniť na okolité drobnosti a nečakané prepojenia.

Boris Sirka zase pripravil digitálnu verziu jedného zo svojich diel, ktorú si môžeme načítať z QR kódu a cez filter na Instagrame umiestniť kamkoľvek do prostredia. S nadhľadom tak reaguje na situáciu dlhodobo zatvorených galérií a nedostupnosti tradičných ciest umeleckej prezentácie.

Aké diela napokon v Košiciach nebudú? Prečo?

Museli sme rušiť najmä diela, ktoré sa pre svoj charakter nemohli presunúť na inú lokalitu – patria k nim najmä monumentálne objekty Čestmíra Sušku a Laca Terena, interaktívna hojdačka kreatívneho dua Samayel a Laila, projekcia od Nano VJ’s, ako aj monumentálna “Bubble” Lousyho Aubera.

Neuveriteľne nás to mrzí, pretože v Bratislave boli veľmi obľúbenými zastávkami. Budeme sa však snažiť všetky zrušené diela do Košíc priniesť počas ďalších ročníkov.

Čo sa bude od mňa chcieť, ak si chcem pozrieť diela na Bielej noci?

Bude potrebné, aby sa každý návštevník pri vstupe preukázal očkovacím preukazom a zapísal svoje meno a kontaktné údaje – tak, ako to vyžaduje tzv. kultúrny semafor.

Deti do 12 rokov preukaz nepotrebujú, kontaktné údaje však pre prípad zisteného ohniska nákazy evidovať potrebujeme.

Bude na Bielu noc vstup zdarma?

Vstup na Bielu noc je tento rok výnimočne zdarma, výnimku tvorí iba koncert Štátnej filharmónie Košice a tanečné predstavenie Tomáša Danielisa v Tabačke.

Čo sa stane, ak sa Košice počas trvania Bielej noci dostanú z bordovej do čiernej farby?

Pokiaľ sa Košice v covid automate prepadnú z bordového okresu do čierneho, všetky exteriérové diela sa pravdepodobne budú musieť zrušiť úplne – zostanú len inštalácie v interiéri s kontrolovaným vstupom a obmedzenou kapacitou.