Zvieratkám sa v zoo páči, byť hviezdou šoubiznisu ich baví

Madagaskar. Čarovné slovo vonia exotikou. Vo filme slúži ako slovo, ako predstava, ako ideál voľnosti, slobody, krásy a harmónie.

28. jún 2005 o 11:00 MILOŠ ŠČEPKA

Madagaskar rozhodne nepoteší organizovaných profesionálnych ochrancov životného prostredia. Námetom preň totiž boli práve anarchistické ochranárske akcie, pri ktorých bojovníci za slobodu zvierat "oslobodzovali" živočíchov z klietok zoologických záhrad.

Film nám ukazuje práve tento prípad: štvorica zvierat z newyorskej zoo sa zhodou okolností a proti svojej vôli dostane do africkej divočiny. Je to pre ne šok. Veď vo voľnej prírode nežili ani ich predkovia či predkovia ich predkov! Čo na tom, že sú to lev, zebra, žirafa a hroch? Všetky dávno zdomácneli a v newyorskej zoo sa im páči. Byť hviezdami šoubiznisu ich baví. Mať pravidelný prísun stravy, lekársku starostlivosť, hygienu, obdiv návštevníkov.

Madagaskar však nie je zameraný proti ochranárom. V druhom pláne, určenom predovšetkým pre rodičov detských divákov, je príbehom mestských ľudí, načisto odtrhnutých od prírody, ale ak chcete aj príbehom občanov sovietskeho bloku, vrhnutých z reálneho socializmu rovno do reálneho kapitalizmu. Je aj o hľadaní koreňov, o stretnutí rôznych kultúr, o tom, že uvoľniť dravca skrytého v nás sa občas oplatí..., ale nejde o žiadne hlbokomyseľné úvahy.

Celé svieže dielko sa nesie v ľahkom, hravom, podchvíľou až bláznivom humornom tóne. Hoci je film animovaný počítačovou technikou, výtvarnou štylizáciou, ale i spôsobom rozprávania, skratkovitosťou, expresivitou a záľubou v absurdných gagoch občas pripomína klasické kreslené grotesky. Niektoré vtipy vynikajú suchým britským humorom. Spoluscenárista Mark Burton v osemdesiatych rokoch písal scenáre pre provokatívnu bábkovú televíznu šou Spitting Image a Eric Darnell (spoluscenárista, spolurežisér) režíroval animovaný film Mravec Z, ale podieľal sa aj na scenári Shreka.

Madagaskar nie je filozofujúcou komédiou pre dospelých ako woodyallenovský Mravec Z ani dokonale vyváženým, zábavným, originálnym príbehom ako Shrek. Na druhej strane, našťastie, neskončil ani ako bezduchá zábava v štýle MTV - Príbeh žraloka. Výtvarná štylizácia postáv vychádza v ústrety najmä menším divákom, ale rozhodne neprekypuje originalitou. Zebriak Marty, ktorý to celé rozpúta, sa podchvíľou až priveľmi ponáša na táravého oslíka zo Shreka a chudák hypochondrický žirafiak Melman je tu akoby len do počtu.

Chýbať nemôžu mnohé citáty zo známych filmov, parafrázy slávnych filmových scén. Napokon veď celý film je predovšetkým parafrázou Tarzana.

Madagaskar neznechutí, nezunuje, neurazí, ale pobaví a poteší. Je ideálnym programom letných kín pre divákov všetkých kategórií.

Madagaskar (Madagascar) m USA 2005 m 86 minút m Scenár: Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell, Tom McGrath m Réžia: Eric Darnell a Tom McGrath m Výtvarník: Kendal Cronkhite o Hudba: Hans Zimmer o V slovenskom znení: Peter Sklár, Elena Podzámska, Michal Klučka, Ľuboš Kostelný m Premiéra v SR: 16. júna