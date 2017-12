Zvolenský hrad znie operou

Tradičnou súčasťou festivalu Zámocké hry zvolenské, ktorý prebieha v týchto dňoch, je okrem činoherných predstavení aj opera. Keďže teraz sa organizátorom podarilo dať dohromady najväčší rozpočet za posledných desať rokov, výsledkom je atraktívny program

28. jún 2005

Jaroslav Blaho - dlhoročný umelecký riaditeľ a duša opernej časti festivalu Zámocké hry zvolenské. FOTO - ARCHÍV



, ktorý je vo Zvolene možné vidieť celý týždeň, do soboty 2. júla.

"Ak chceme pritiahnuť zahraničné publikum, musíme mu ponúknuť zaujímavé čísla. Nie experimenty, môže to byť Verdi či Puccini, ale ich zriedkavejšie hrané diela," hovorí popredný slovenský teatrológ a operný historik Jaroslav Blaho, dlhoročný umelecký riaditeľ a duša opernej časti celého podujatia. "Verdiho Bitka pri Legnane, ktorú v stredu večer uvádzame v koncertnej podobe ako slovenskú premiéru, sa, pokiaľ viem, v 20. storočí v strednej Európe vôbec nehrala. Z tohto pohľadu je podobne atraktívny sobotňajší Verdiho Attila."

Navýšenie rozpočtu umožnilo pozvať tento rok do Zvolena niekoľko významných speváckych osobností. Exkluzívne obsadenie majú hlavne obe spomínané Verdiho diela, pretože mená ako Roberto Servile, Francesca Scaini, Alberto Cupido, Virginia Todisco a Alberto Jelmoni na talianskej scéne niečo znamenajú.

V piatok je na programe ďalší zaujímavý koncert, ktorý pripomenie 60. výročie úmrtia slávneho skladateľa Pietra Mascagniho. "Bude zostavený z čísiel nielen z jeho slávnej Sedliackej cti, ale aj opier Iris a Priateľ Fric. Sú to diela, ktoré sa na Slovensku doposiaľ neinscenovali, no v Taliansku dnes prežívajú obdobie renesancie," prezrádza Jaroslav Blaho.

K opere odjakživa patrili bohatí mecéni a tohtoročný rozpočet bol prekvapivo vysoký, takže by sa zdalo, že organizátori môžu byť spokojní. Ale nie je to tak. "Slovensko je v tomto ohľade v plienkach. Peniaze sa pre operu zháňajú veľmi ťažko. Štedrejší sú menší sponzori než veľké firmy," tvrdí Blaho a dodáva. "A to sa netýka len operného festivalu. Mám aktuálnu negatívnu skúsenosť so zháňaním financií na knihu o svetovom kultúrnom fenoméne Edite Gruberovej. Je to smutné, keď si uvedomím, aké 'celebrity' sa na nás pozerajú z pultov kníhkupectiev."

Zámocké hry zvolenské vznikli v čase, keď zvolenská činohra a banskobystrická opera fungovali pod strechou Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Svoju históriu začali písať ako činoherný festival roku 1974, od roku 1979 sa delia na činohernú a opernú časť. V čase vzniku boli jediným medzinárodným letným operným podujatím na sever od Dunaja a východ od Šumavy.

V 80. rokoch tam účinkovala najmä medzinárodná špička zo socialistických krajín v rámci výmenných kultúrnych dohôd za symbolickú cenu, no z času na čas sa podarilo angažovať aj špičkových spevákov zo Západu. Festival, rovnako ako väčšie podobné podujatia v Európe, je podstatnou súčasťou letnej turistickej sezóny.