Na Hodokvase vystúpia aj The Brand New Heavies, Rachid Taha a Clawfinger

28. jún 2005 o 9:00

BRATISLAVA - Organizátori multimediálneho Hodokvasu, jedného z najväčších hudobných festivalov na Slovensku, zverejnili mená headlinerov. V dňoch 18. až 20. augusta sa v Pezinku predstavia známe formácie - britská funkygroovová kapela The Brand New Heavies, nemecká punková stálica Die Toten Hosen alebo švédska crossoverová kapela Clawfinger.

Medzi ďalšie hviezdy festivalu budú patriť londýnski hip-hopoví producenti The Herbaliser, ktorí odohrajú svoj koncert s ôsmimi fantastickými hudobníkmi na pódiu po prvýkrát vo východnej Európe. Na Hodokvase zahrá aj francúzsky predstaviteľ world music a známy rebelant Rachid Taha. Okrem nich sa predstaví Seňor Coconut, britská punková formácia G.B.H., The Selecter, Zion Train a The Dhol Foundation.

Z českej a slovenskej scény zahrajú Monkey Business, Sunshine, Tata Bojs, Ohm Square, Moimír Papalescu & The Nihilists a Vidiek, Polemic, Chiki Liki Tu-a, Horkýže Slíže, Le Payaco, Mango Molas alebo Zóna A. Novinkou Hodokvasu bude dvojdňový "CS Hip Hop Park", teda open-air pódium, s kompletnou špičkou slovenskej a českej súčasnej hip-hopovej scény.

Na návštevníkov festivalu budú čakať aj dídžejské sety, divadelné predstavenia, literárny stan a skupina sochárov a výtvarníkov. Spolu sa na Hodokvase predstaví vyše 80 skupín a interpretov na troch open-air pódiách, 30 dídžejov v tanečnej aréne. Celkový počet účinkujúcich na festivale presahuje 1000 osôb. (peb)