Zakladateľ festivalu pozýva Kylie Minogue do Glastonbury

28. jún 2005 o 7:12 TASR

Londýn 27. júna (TASR) - Zakladateľ britského festivalu v Glastonbury, jedného z vrcholných letných hudobných podujatí, v nedeľu pozval speváčku Kylie Minogue na ďalší ročník festivalu.

Kylie Minogue sa mala zúčastniť na tohtoročnom festivale, svoju účasť však zrušila po tom ako jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Operácii sa podrobila minulý mesiac.

Poslali sme Kylie odkaz so želaním všetkého najlepšieho a možno sa nám ju podarí prilákať na najbližšie podujatie, ktoré sa uskutoční v roku 2007, povedal zakladateľ festivalu Michael Eavis na tlačovej konferencii.

V sobotu si v Glastonbury okolo 120.000 fanúšikov vypočulo vzdanie pocty Kylie od skupiny Coldplay. Britská skupina zahrala jej hit "Canďt get you out of my head."

Festival začal v piatok mokro a blatisto, v priebehu niekoľkých hodín padlo 5 centimetrov zrážok, ktoré odplavili stany a premenili chodníky na zablatené rieky. Do nedeľného popoludnia sa ale miesto festivalu blízko Piltonu v juhozápadnom Anglicku vysušilo, hlavne vďaka jasnému slnku.

Kriminalita na festivale bola nízka v porovnaní s minulým ročníkom. Policajný hovorca Frazer Davey oznámil, že z policajného hľadiska bol festival veľmi bezpečný a sú spokojní ako dopadol.

V piatok zomrel na festivale muž, ktorého v nedeľu polícia identifikovala ako 25-ročného Benjamina Shepherda zo Somersetu, neďaleko Glastonbury. Davey povedal, že polícia vylúčila ako príčinu smrti alkohol a drogy.

