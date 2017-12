The Brand New Heavies hlavnou hviezdou Hodokvasu

28. jún 2005 o 12:15 SITA

BRATISLAVA 28. júna (SITA) - Najväčšou hviezdou na tohtoročnom festivale Hodokvas bude britská formácia The Brand New Heavies, ktorá počas svojej 13-ročnej existencie vydala viacero multiplatinových albumov a niekoľko celosvetových hitov. Festival Hodokvas štartuje 18. augusta tradične v Pezinku a potrvá do 20. augusta. The Brand New Heavies vystúpia v sobotu 20. augusta. Na hlavnom pódiu ich vystriedajú české skupiny Monkey Business a Sunshine. Organizátori dotiahli na festival aj nemeckú punkovú stálicu Die Toten Hosen a švédsku skupinu Clawfinger.

Medzi ďalšie hviezdy tohtoročného Hodokvasu patria londýnski hip-hopoví producenti The Herbaliser, ktorí odohrajú svoj koncert prvýkrát vo východnej Európe. Vo štvrtok 18. augusta vystúpi na Hodokvase aj francúzsky predstaviteľ world music a známy rebelant Rachid Taha. Ďalšími zaujímavými účinkujúcimi sú napríklad nemecký hudobník Seňor Coconut, britská punková formácia G.B.H. a vynikajúce koncerty z minulých ročníkov zopakujú britské formácie Zion Train a The Dhol Foundation. Početné zastúpenie má aj ska, diváci uvidia ska-otca z Nemecka Dr. Ring Ding-a, francúzsku skupinu La Ruda či drážďanských Yellow Umbrella. Českú scénu budú reprezentovať okrem spomínaných Monkey Business a Sunshine kapely Tata Bojs, Ohm Square alebo objav českej scény - Moimír Papalescu & The Nihilists. Napriek všetkým zahraničným menám si na festivale Hodokvas našli miesto aj slovenské skupiny Vidiek, Polemic, Chiki Liki Tu-a, Horkýže Slíže, Le Payaco, Mango Molas alebo napríklad aj Zóna A a zahrať si budú môcť aj mladé nádeje slovenskej scény Tina s live bandom, Vetroplach, Metropolis alebo Sedatívum.

Absolútnou novinkou tohto ročníka festivalu Hodokvas bude dvojdňový CS Hip Hop Park, teda open-air pódium, kde bude počas piatka a soboty bežať hip-hopový maratón a predstaví sa kompletná špička slovenskej a českej hip-hopovej scény. Predvedú sa skupiny Peneři Strýčka Homeboye a Supercrooo z Čiech, zo slovenských zahrajú Kontrafakt, nebudú chýbať ani Vec a Čistychov, projekt Drvivá menšina a A.M.O.

V tanečnej aréne sa predstavia dídžeji, ktorí predstavujú súčasnú svetovú špičku a výber z domácich a českých dídžejov. Na hlavnom pódiu tanečnej arény, teda v Tech/prog stane uvedie svoj set anglický DJ Funk D´Void, ďalší Angličan Barry Gilbey. Českých dídžejov zastupuje DJ Lucca a v sobotu odohrá svoj set aj popredný maďarský dídžej Kuhl, zo slovenských dídžejov sa predvedú Breeth, Litle Loui alebo Dodo.man. Druhé pódium tanečnej arény bude venované drum´n´bass-u, kde sa postavia za gramofóny anglickí dídžeji Cyantific a Calyx, českí Im Cyber a Juanita Juarez a niekoľko slovenských dídžejov. Na treťom pódiu Café del fun sa bude hrať minimal a chillout.

Hodokvas tak ako každý rok ponúka aj divadelné predstavenia a literárny cirkus. Divadelný stan tento rok otvorí vo štvrtok známe ruské divadlo so sídlom v Prahe, pôvodom z Petrohradu, Teatro Novogo Fronta. Spolu sa na Hodokvase predstaví vyše 80 skupín a interpretov na troch open-air pódiách, 30 dídžejov v tanečnej aréne, štyri divadelné súbory, skupina výtvarníkov a sochárska skupina Kovan, ktorá vytvorí pre festival už neodmysliteľnú sochu. Celkový počet účinkujúcich na festivale presahuje 1000 osôb.