Jo Nesbo: Aj tyrania v totalitnej spoločnosti je lepšia ako absolútny chaos a anarchia

V týchto mesiacoch mu na Slovensku vychádzajú dve knihy poviedok.

14. okt 2021 o 9:24 Róbert Kotian

Slovenskí čitatelia ho poznajú najmä ako autora severskej detektívky a tvorcu ikonickej postavy detektíva Harryho Holea. V týchto mesiacoch mu na Slovensku vychádzajú dve knihy poviedok – Žiarlivec a iné poviedky je už na knižných pultoch, Ostrov potkanov (obe Ikar) vyjde v októbri. A či sa séria s Harrym Holeom skončila dvanástou knihou? Spýtali sme sa za vás.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto roku vám vychádzajú až dve knihy poviedok – presedlali ste na tento žáner od románu? Čo od toho očakávate? Aké má poviedka výhody v porovnaní s románom?

Nie je to tak, že by som prestal s písaním románov a takisto to nie je prvýkrát, keď som napísal poviedky – už v roku 2000 mi v Nórsku vyšla zbierka poviedok. Poviedky ponúkajú iné možnosti a, samozrejme, majú aj isté obmedzenia, nedajú sa tam napríklad tak ako v románe rozvíjať postavy, v poviedke je po celý čas jedna atmosféra a jedna zápletka. Ale je to niečo, čo veľmi rád robím, práve pre tieto odlišné výzvy a iné možnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Peter Jaroš: Koniec sveta je ešte ďaleko Čítajte

V prípade týchto dvoch zbierok poviedok som začal s dvoma príbehmi a zo začiatku som nevedel, či pôjde o román, alebo o poviedky. Skončilo sa to niekde uprostred ako krátke novely Žiarlivec a Ostrov potkanov. Ale mal som aj dve poviedky, na ktorých som pracoval a cítil som určitú spojitosť medzi týmito príbehmi. Písanie tohto žánru ma tak nadchlo, že to nakoniec vyšlo na dve zbierky poviedok. Je to prvýkrát po dvadsiatich rokoch, keď som sa k poviedkam vrátil.

Vaša najnovšia kniha Žiarlivec a iné poviedky (The Jealousy Man and other stories), ktorá vyšla na Slovensku iba pred pár dňami, je pre slovenského čitateľa, ktorý vás pozná najmä zo série krimirománov o Harrym Holeovi, tematicky dosť nečakaná.

Veľmi nerád sa pokúšam v krátkosti predstaviť svoje poviedky či romány, pretože keby sa dali skrátiť do dvoch – troch viet, neboli by také dlhé. V prvej knihe poviedok, Žiarlivec a iné príbehy, bola spoločnou témou príbehov žiarlivosť.