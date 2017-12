Domašu "zaplaví" festival populárnej hudby

28. jún 2005 o 14:12 TASR

Košice 28. júna (TASR) - Superstárovský porotca Julo Viršík, moderátorka tejto šou Adela Banášová i bývalí finalisti Tomáš Bezdeda a Robo Mikla sa v druhý júlový víkend stretnú opäť na jednom mieste -na letnom festivale Orange Summer Domaša 2005.

V obľúbenej rekreačnej oblasti Domaša sa totiž 8. a 9. júla odohrá maratón populárnej hudby a zábavy, na ktorom okrem známych slovenských kapiel vystúpia aj spomínaní dvaja superstárovskí finalisti. Medzi moderátormi sa pritom objaví i Adela a Julo Viršík je jedným z organizátorov tej hudobnej akcie.

Festival v rekreačnom stredisku Eva pri vodnej nádrži Domaša pri obci Holčíkovce bude pokračovaním minuloročnej premiéry, keď ho počas dvoch dní navštívilo osemtisíc ľudí. Tento rok na ňom vystúpi viac ako 40 interpretov a 200 účinkujúcich, medzi nimi skupiny Desmod, IMT Smile, Peha, Hex, Gladiator, P.S., Horkýže Slíže, Babylon, Ine Kafe, Forma, UKND, Stereo či Bridge. Chýbať nebudú ani Jana Kirschner a Zuzana Smatanová, českí Chinaski a už spomínaní finalisti súťaže Slovensko hľadá SuperStar. "Bude to maratón hudby v správne načasovanej dĺžke. Hudobné produkcie totiž potrvajú obidva dni od 15. hodiny do tretej hodiny rannej. V piatok tak stihnú všetci prísť a v sobotu sa budú môcť aj do sýtosti vyspať, aby sa pripravili na ďalšiu koncertnú šnúru, ktorá potrvá do tretej ráno," povedal pre TASR ďalší z organizátorov Július Kuruc.

Úvod každého festivalového dňa bude patriť talentovaným skupinám z domáceho regiónu, ktoré takto dostanú šancu a príležitosť na prezentáciu pred početným publikom. Predstavia sa aj dídžeji Fun Rádia v populárnom Cafe del Fun. Pripravených je množstvo súťaží o hodnotné ceny a pri moderovaní sa vystriedajú Adela Banášová, Martin Sajfa Cifra z FUN Rádia alebo Petra Lenártová a Michal Hudák z Rádia Flash.

Medzi sprievodnými podujatiami budú aj autogramiády, ktoré sa tentokrát budú konať v tzv. Orange Oáze. Veľkoleposť festivalu umocní aj gigantické pódium, ktoré vyrastie len pár metrov od vody a celkový dojem bude v tomto roku umocňovať i veľkoplošná projekcia po oboch stranách pódia.

Cena dvojdňovej festivalovej vstupenky je v predpredaji 199 korún. Deti s výškou do 130 centimetrov majú na festival vstup zdarma. Ďalšou tohtoročnou novinkou je kyvadlová doprava, autobusy SAD Vranov nad Topľou budú premávať v čase od 12,00 do 15,00 h a od 01,00 do 04,00 h každú hodinu v smeroch Stropkov, Vranov nad Topľou a Humenné.