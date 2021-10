My dospelí s láskavosťou obchodujeme ako s tovarom, preto sa hádame, hovorí víťaz festivalu Azyl

Nakrútil najlepší minútový film.

18. okt 2021 o 13:31 Jana Alexová

Festival krátkych filmov Azyl pozná svojich víťazov. Podujatie, ktoré malo dlhoročnú výlučne online podobu, sa tento rok stalo naozajstným fyzickým filmovým festivalom s bohatým programom pre filmových fanúšikov a fanúšičky, aj študentov a študentky audiovizuálnych umení.

Vtesnať do krátkeho filmu príbeh i s pointou považoval za náročnú výzvu aj víťaz súťaže v kategórii najlepší minútový film iránsky režisér Hamidrez Hidaji.

"Chcel som vystihnúť najmä to, že deti mnohokrát robia dobré skutky bez toho, aby za to niečo očakávali. To je princíp láskavosti," hovorí o svojom filme Stena láskavosti.

Víťazný film Stena láskavosti si môžete pozrieť tu.

Hamidreza Hidaji Má 23 rokov.

Vyštudoval ošetrovateľstvo.

Neskôr navštevoval filmovú triedu iránskej scenáristky a režisérky Farnoush Samadi.

Stena láskavosti, ktorú ocenila porota festivalu Azyl, je jeho prvý film.

Na festivale Azyl ste zvíťazili so svojím minútovým filmom, ktorý dostal názov Wall of Kindness, v preklade Stena láskavosti. Čo to znamená?

Stena láskavosti pre mňa znamená dávať to, čo mnohokrát potrebujeme oveľa viac ako hádky. Namiesto hádania sa odložme svoje názory a buďme k sebe milí.

Čo vás inšpirovalo k výberu tejto témy?

Vidíme všade okolo seba, že v časoch pandémie Covid-19 sa medziľudské vzťahy veľmi naštrbili, mnohé vzťahy sa rozpadli.

Chcel som svojím filmom povedať najmä to, že napriek nevraživosti, ktorú voči sebe cítime, láskavosť ešte nevymrela.

Čo je pre vás na tom dôležité?