Mariah Carey cvičí, v sobotu sa chce páčiť

28. jún 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 28. júna (SITA) - Americká popstar Mariah Carey je na prísnej diéte. Chce totiž vyzerať čo najlepšie, pretože sa chystá na veľkolepé vystúpenie na koncerte Live 8. Londýnsky koncert, na ktorom má Mariah spievať, bude rovnako ako osem ďalších, už v sobotu 2. júla. "Je to pre mňa veľmi špeciálna udalosť," povedala speváčka, ktorá chce na koncerte nielen čo najlepšie spievať, ale aj vyzerať. Carey pracuje na svojom speváckom prejave, aby si bola istá, že je na vystúpenie pripravená. Čo sa týka jej zovňajšku, neustále je v pohybe a cvičí, no zatiaľ sa aj tak nezmestí do kostýmu, ktorý si chce v sobotu obliecť. Na koncerte v londýnskom Hyde Parku vystúpi aj Madonna, Robbie Williams, Sting a skupina U2.