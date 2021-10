Aj premiér sa raz vráti do obyčajného života. Hřebejk nakrúca slovenský seriál pre HBO Max

Scenár napísala dcéra expremiéra.

18. okt 2021 o 13:55

BRATISLAVA. HBO v týchto dňoch začína nakrúcať prvý slovenský seriál z originálnej produkcie Max Original s pracovným názvom Víťaz.

Ide o šesťdielnu dramedy, ktorú nakrúca režisér Jan Hřebejk. Český filmár s HBO nespolupracuje prvýkrát, podieľal sa na oboch sériách divácky úspešného seriálu Až po uši.

Za seriálom Víťaz scenáristicky stojí Zuzana Dzurindová, dcéra bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu, a Peter Nagy. Rozprávajú príbeh o slovenskom premiérovi, ktorý opúšťa svoju úspešnú kariéru politika a vracia do bežného života.

Následne zisťuje, že doma nemá takú moc, na akú bol vo svojej funkcii zvyknutý.

"Komédia stojí na presnosti situácií a dialógov, na konkrétnych detailoch. Vidím už teraz, že scény sa svojou vierohodnosťou a stavbou stávajú spoľahlivým odrazovým mostíkom pre hercov.

Je to vynikajúca rodinná komédia, ale napísaná s veľkým pochopením pre všetky postavy. Verím, že sa budete smiať Viktorovej pochabosti, narcizmu alebo nehoráznosti, ale že si zamilujete aj ostatné postavy. K tomu nám dopomáhaj HBO aj ETAMP Film. Amen," komentuje seriál režisér Hřebejk.

V hlavnej úlohe sa predstaví známy slovenský herec Ady Hajdu, potom Ivana Chýlková, Milan Ondrík alebo Petra Dubayová.

"Náš seriál predstavuje vtipný ponor do vzťahov v jednej československej rodine. Tá má svoje jedinečné špecifiká. Zuza Dzurindová, dcéra bývalého slovenského premiéra a scenáristka seriálu má sama skúsenosť z prvej ruky, čo to znamená žiť v rodine s pracovne veľmi exponovaným otcom. A nebojí sa to napísať," vraví producentka HBO Max Tereza Polachová.

"Máme šancu sledovať stret medzi svetom politiky, ktorý je v strednej Európe stále prevažne mužskou doménou, so svetom rodiny, ktorý je tu často ešte považovaný prevažne za domáce ihrisko. A to nehľadiac na fakt, že ženy pracujú rovnako tvrdo ako muži a denne sú vystavované dvojitej záťaži. Typický muž to tu považuje za samozrejmosť. A náš hlavný hrdina Viktor nie je iný," dodáva producentka.

Seriál Víťaz vzniká pre HBO Max. (zdroj: Zuzana Panská)

Prvý slovenský seriál pre HBO Max

„Seriál Víťaz si robí žarty z patriarchátu a politiky. Zobrazuje slovenské i české postavy, miesta a kultúru a dáva divákom možnosť pozrieť sa do života rodiny, ktorej členovia sa snažia si k sebe opäť nájsť cestu," pridáva Johnathan Young, producent HBO Max.

Seriál je prvým hraným projektom, ktorý vzniká pod hlavičkou HBO Max Original a zároveň ide o prvým rýdzo slovenským seriálom, na ktorom sa podieľa spoločnosť HBO. Seriál pre HBO Max vyrába spoločnosť ETAMP Film Production.

"Po roku a pol chaotických reštrikcií a obmedzení v boji s covidom začíname nakrúcať. V minulosti sme realizovali seriály Horiaci ker, obe série Až po uši, Pustinu a Bez vedomia. Kvalita všetkých týchto seriálov a ich divácky ohlas sú pre nás pre všetkých do budúcna veľmi zaväzujúce," približuje producent zo spoločnosti Etamp Film Production Jan Bílek.

Víťaz má slovenskú stopu nielen v osobách scenáristov a v prostredí, v ktorom sa odohráva, ale aj v osobe hudobného skladateľa. Herecké obsadenie, ktoré je až na jednu výnimku výhradne zo Slovenska, sľubuje to najlepšie, čo môžeme v súčasnosti mať, vrátane mladej generácie. Verím, že práve správny mix českých a slovenských pováh a skvelých talentov všetkých tvorcov nám pomôže zrealizovať dobre tento krásny scenár,” dodáva Bílek.