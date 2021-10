Adele trpela a rozviedla sa. Je to marketing alebo úprimná výpoveď?

Vzdávam to, spieva v singli Easy on Me.

18. okt 2021 o 17:42 Kristína Kúdelová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť