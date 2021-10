Svetovú sopranistku nepustili do SND, Gruberová vo Viedni žiarila vyše 45 rokov

Sopranistka zomrela vo veku 74 rokov.

18. okt 2021 o 21:29 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď mala pred šiestimi rokmi 68 rokov, vystúpila vo viedenskej Štátnej opere na mimoriadnom koncerte. Jeden z najprestížnejších operných domov na svete ponúkol večer s Editou Gruberovou, aby pripomenul 45 rokov jej pôsobenia na tejto scéne.

„Spievam novou technikou, ktorú mi poradila jedna zürišská lekárka, logopedička, ktorá sa sama venuje spevu. Pred ôsmimi rokmi mi aj prakticky ukázala to, čo mi ešte žiadna učiteľka predtým nevysvetlila. Išla skutočne až do medicínskych detailov. Nazývam to konečnou pravdou,“ vysvetľovala vtedy sopranistka v rozhovore pre SME.

Rodáčka z Bratislavy, ktorá od 70. rokov minulého storočia vystupovala na popredných svetových operných scénach, zomrela v pondelok v Zürichu vo veku 74 rokov.

Jej rodina to oznámila prostredníctvom umeleckej agentúry Hilbert Artists Management, ktorá speváčku zastupovala.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Q3lp-h0gX5c

Kráľovnú belcanta nepustili do SND

Hovorili jej Kráľovná belcanta, Diva divissima či Primadonna assoluta. Hlas slávika, Cárovná spevu, Kráľovná koloratúry aj Božská Edita.

Kto len raz počul naživo spievať Editu Gruberovú, navždy si to zapamätal. Cesta na vrchol však pre Editu Gruberovú nebola jednoduchá.