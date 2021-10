Výtvarníci Maťátko a Sabol maľovali spolu. Stojí za to potlačiť svoje umelecké ego, vravia

Vytvorili projekt o bratislavských sídliskách.

22. okt 2021 o 14:30 Jana Alexová

Obaja vyrastali na bratislavskom sídlisku krátko po páde komunistického režimu. V čase, keď na sídliskách rástla kriminalita a stali sa pôsobiskom pouličných dílerov drog a ich zákazníkov.

S odstupom rokov sa kriticky obzerajú za svojim detstvom a mladosťou. Výtvarníci MATÚŠ MAŤÁTKO a FILIP SABOL sa spojili v špeciálnom projekte, ktorý nazvali Break the Wall.

Denník SME sa s nimi rozprával počas inštalácie výstavy v petržalskej Station Contemporary Art Gallery. Vystavujú tu diela, v ktorých spojili svoje rukopisy - Maťátkov silný symblizmus so Sabolovým grafiti štýlom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výstava Break the Wall je váš spoločný projekt, no nie v zmysle, že každý z vás vystavuje svoje diela, ale spoločne vystavujete diela, ktoré ste spolu aj namaľovali. Ako ste sa dali dokopy?

Matúš Maťátko: Poznáme sa už dlhšie, a ani sme o tom nevedeli. Pochádzame z toho istého sídliska, z Ružinova. Filip vyrastal na Pošni a ja v Starom Ružinove, ale v čase puberty som veľa času trávil práve na Pošni. Takže najprv sme sa poznali asi z videnia, kým sme sa stretli na vysokej škole a tam vzájomne preskočili sympatie. Keď prišla možnosť vytvoriť spoločný projekt, tak sme neváhali a vymysleli si ho.

Break the Wall Spoločný projekt výtvarníkov Matúša Maťátka a Filipa Sabola tvoria diela, ktoré namaľovali spoločne

S odstupom sa ním pozerajú na svoje detstvo na bratislavských sídliskách

Miesto výstavy: Station Contemporary Art Gallery v Petržalke

Trvanie výstavy: od 21.10 do 7.11.2021

Od koho vyšiel impulz na spoločný projekt?

Filip Sabol: Už dlho sme sa pohrávali s tým, že by sme mali spraviť niečo spoločné. Ale celé to muselo dozrieť, aby nastal ten správny moment. Obaja sme sa už predtým zaoberali podobnou témou, tak sme v nej našli spoločný prienik.

Matúš Maťátko: Dalo by sa k tomu dodať, že úplne prvým impulzom bola iniciatíva zo strany Station Contemporary Art Gallery od Radostiny a Martiny, ktoré nám navrhli, či by sme neurobili spoločnú výstavu. Vtedy nám napadlo, že by bolo super urobiť výstavu, nie ako jeden vedľa druhého, ale že by sme urobili spoločné veci. Toto mám ja veľmi rád. Už v minulosti som robil podobné projekty a teraz som mal veľmi silný tušák, že s Filipom to bude dobré. Sadli sme si aj vizuálne, aj ľudsky.

Projektom Break the Wall sa symbolicky vraciate do svojich detských a dospievajúcich čias. Tam, kde ste trávili najviac času - na mestskom sídlisku deväťdesiatych a nultých rokov. Prečo práve táto téma?