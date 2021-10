Ako sa dostane kniha od autorovho nápadu na vašu poličku (V.)

STOPY obdivujú aj knižní grafici.

21. okt 2021 o 10:48 Róbert Dyda

Obálky kníh sú prvým a neraz rozhodujúcim kontaktom s budúcim čitateľom. Preto sme nemohli v ankete o tvorbe kníh obísť ľudí, ktorí ich „obliekajú“. Na otázky odpovedali tri grafičky a dvaja grafici, ktorí spolupracujú s top slovenskými vydavateľstvami.

Kde sa nachádza slovenský knižný dizajn v porovnaní so svetom?

Alica Dórová: Slovenský knižný dizajn je podľa môjho názoru na nižšej úrovni ako svetový, a to z jednoduchého dôvodu. Viac výtlačkov = väčšia možnosť vybrať si a zaplatiť knižného grafika alebo ilustrátora a následne samotnú tlač. Obal knihy môže získať na atraktivite tlačou rôznych razieb, fólií, lakov, ktoré navrhuje a spracuje grafik a tlačiareň vytlačí.

To je však opäť otázka financií a v neposlednom rade aj technického vybavenia. Ale, samozrejme, aj u nás vytvorené knižné obálky sú nádherné a ich tvorba nemusí byť finančne náročná.

Jana Kollárová: Nie sme na tom až tak zle. Sledujem Národnú cenu za dizajn – v oblasti knižného dizajnu sa vždy nájde niečo, čo vyčnieva z radu a významne zarezonuje aj v zahraničí. Je tu mnoho výtvarníkov a dizajnérov, ktorých prácu rada sledujem.

Zo zahraničných mám rada publikácie vydavateľstva Taschen, sú to skvosty obsahovo aj graficky. Občas chodím do kníhkupectva len tak, pokochať sa novými trendmi, pútavým dizajnom kníh. Mám rada netradičné nápady, materiály a zaujímavú tlač.



Mikina Dimunová: Polohu porovnateľnosti so svetom sme si museli na slovenskom trhu vybojovať. Pamätám sa na svoje knižné začiatky, keď som tvorila štýlom „zapáč sa predstave vydavateľa o slovenskom vkuse“. Vizuálna gramotnosť bežného Slováka sa podceňovala a zabúdali sme, že sme tí, ktorí ju skutočne môžeme formovať.



Braňo Matis: Trúfam si povedať, že kvalitatívne, dizajnové aj technologické rozdiely oproti etablovanému zahraničiu postupne prekonávame.

Martin Luciak: Budem hodnotiť skôr len žáner fantasy, keďže túto literatúru ako-tak sledujem. Tu ešte stále zaostávame za svetom, až na pár šikovných ilustrátorov a tvorcov obálok. Najlepšie je v tomto žánri asi Young Adult, kde vznikajú súčasné a pekné obálky sledujúce trendy svetovej literatúry.

Kto má rozhodujúce slovo pri tvorbe obálok – autor alebo vydavateľstvo?



A. Dórová: Vydavateľ, ktorý zastrešuje vydanie knihy a ide na trh s rizikom, ak by sa kniha nepredávala. Ak je predstava autora prijateľná pre vydavateľa, vzniká spolupráca autor – vydavateľ – grafik. Autor je rovnocenným partnerom. Občas sa však nájde aj medzi nimi „tvrdý oriešok“, ktorý si svoju predstavu nedá vyhovoriť, ani nijako skorigovať.